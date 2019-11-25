Вторник, 26 Ноябрь, 00:40

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,76
€ 70,31
Обь
48см +22

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеКоммунальные аварии в Барнауле Аварии в энергосистеме Алтая
Новости

Неизвестный с ножом напал на детского врача в Пскове

, ИА "Амител"
Подозреваемый – отец маленькой пациентки
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Мужчина с ножом напал на врача детской областной клинической больницы в Пскове. Женщина получила ранение в бок, пишет "Псковская губерния".

Врач госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Преступник скрылся с места преступления, однако, по данным местных СМИ, им является отец одной из маленьких пациенток клиники. 

В больнице проводится проверка по соблюдению мер безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Также будет сформирована специальная комиссия, которая проверит обеспечение мер безопасности в лечебных учреждениях. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
23:52
Неизвестный с ножом напал на детского врача в Пскове 0
23:19
Священник в Кургане отказался крестить девочку из-за большого родимого пятна 0
22:49
Пенсионер из Бийска знал о телефонных мошенниках, но перевел им около 250 тыс. рублей 0
22:11
82-летняя пенсионерка-культурист из США избила грабителя столом 0
21:42
Россияне стали реже делиться интимными фотографиями в интернете 0
21:19
Фермеры из Каменского района лишились доступа к своим землям 0
20:50
Ученые выявили, что музыка является всемирным универсальным языком 1
20:16
На здоровье россиян может сильно повлиять надвигающаяся атмосферная впадина 2
19:40
Роскосмос планирует отправить на другие планеты роботов-кентавров на шагающей тележке 2
19:10
Пьяный сельский депутат насмерть сбил ребенка в Марий Эл 0
18:44
Барнаульцы, отравившиеся роллами, получат 50 тысяч рублей компенсации 4
18:04
Еще один депутат АКЗС осужден по уголовной статье 8
17:42
Более 30 человек отравились газом в нижегородской школе 0
17:30
Россия для грустных. Twitter заблокировал аккаунт с позитивным российским контентом 7
17:19
Путин уволил прокурора Республики Алтай 9
17:02
Алтайских предпринимателей приглашают выйти на рынок Узбекистана 1
16:55
О, спорт. Как жители алтайских городов оценили качество спортивной инфраструктуры 1
16:42
Очередное ДТП с участием грузовика в Барнауле. Движение на Горе затруднено 4
16:34
Более 200 домов остались без тепла и горячей воды в Бийске 2
16:14
Житель Рубцовска убежал из ломбарда с телефоном, который взял посмотреть 1
16:02
Общежитие АГИК торжественно откроют после пятилетнего ремонта 5
15:49
"Дело вообще не в губернаторе": алтайский детский фонд выправил финансирование 1
15:35
Дмитрий Медведев уволил главу "Российского экологического оператора" 6
15:15
Виктор Томенко займется кадрами "Единой России" на федеральном уровне 6
14:55
Депутату АКЗС вынесут приговор о многомиллионной растрате в научном центре Бийска 2
14:40
Трамвай столкнулся с грузовиком в Барнауле 5
14:30
Прожиточный минимум за третий квартал 2019 года утвердили в Алтайском крае 9
14:06
Стали известны подробности столкновения автобуса и грузовика в поселке Лесном 5
13:57
14 тысяч овец погибли при кораблекрушении в Черном море 3
13:25
Стали понятны перспективы строительства ЖК на стадионе "Локомотив" 26
13:20
Ученые: мужчины ложатся спать поздно, так как боятся умереть 4
13:04
Виктору Томенко доложили о мерах ликвидации ЧС в Яровом 0
12:47
Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Барнауле. Автомобили выбросило с дороги 7
12:40
Около футбола. Московские дворники устроили массовую драку из-за нечестной игры 2
12:31
Тысячи жителей Алтайского края признались, что страдают от своей бедности 58
12:19
Как выглядит красота по-барнаульски: 10 фотографий Лизы Катаевой 24
11:54
Памятную табличку с кучей ошибок установили на бийском бульваре Вали Максимовой 7
11:46
ПФР рассказал, что можно сделать с неиспользованным маткапиталом 0
11:32
Движение по площади Сахарова в Барнауле перекроют с 1 декабря 5
11:13
Браконьеры застрелили четырех лосей в Залесовском районе 8
10:48
Мусорный коллапс не исключен. В ОНФ властям Бийска рассказали, как его избежать 3
10:31
Цены на автомобили в России сильно увеличатся после Нового года 11
10:09
Инвестор Radisson предложил сторонникам экологии переехать за город 65
10:02
Комфортная зима с Volkswagen Tiguan Winter Edition 0
09:56
У меня было: мужчины чаще женщин признаются в курортных романах 1
09:45
Главный барнаульский фонтан отремонтируют, чтобы устраивать водно-музыкальные шоу 3
09:40
В бассейне Оби обнаружен червь, вызывающий смертельное онкологическое заболевание 9
09:32
Акция от "Алтайэнергосбыта": оплати электроэнергию в ноябре и выиграй приз 3
09:13
Новосибирцу выдали инвалидность после письма Путину, но потом решили забрать 20
09:02
Как сэкономить при покупке зимних и летних шин 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.