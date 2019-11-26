Куда ни кинь – всюду клин. Как барнаульцы могут остановить уничтожение парков

За последние 30 лет территории немногочисленных парков Барнаула заметно усохли. Некоторые вовсе растворились под торговыми центрами и жилыми домами. Горожан достала эта ситуация и они выходят на митинги за каждую березу и ель. Общественники считают, что городу нужна адекватная законодательная база, предприниматели говорят о гражданской сознательности, мэрия сохраняет спокойствие.

О "зеленом поясе" Барнаула говорили на форуме "Бизнес, экология, политика, общество: баланс интересов", организованном краевым Общероссийским народным фронтом. Толчком послужила история с инвестпроектом отеля Radisson, который хотели "посадить" в сквере около пл. Сахарова. Не получилось.

Думали, что не заметят

Градостроители XX века заложили в Барнауле несколько больших парков в разных районах города и соединили их "коридорами". Благодаря этому животные могли мигрировать, кислород лучше вытеснял углекислый газ с улиц и из жилых массивов, а горожане чаще поддерживали свое физическое и психическое здоровье.

Но, как наглядно продемонстрировал архитектор Андрей Атаджанов, парки, отмеченные на генплане 1980 года, к 2019-му почти исчезли:

"Изумрудный" – минус 37% территории;

"Юбилейный" – минус 64% территории;

50 лет СССР (на карте) – минус 72% территории;

им. Ленина (А. Петрова, Попова, Энтузиастов и почти до Малахова) – минус 77% территории.

На "откушенных" участках построены торговые центры, индивидуальные и жилые дома. Часть сохранившихся превратилась в стихийные заросли. Потому что нищего бюджета города не хватает на их содержание, говорит Владислав Вакаев, руководитель Фонда имущества Алтайского края, которому вменили спасти "Изумрудный". "Посудите сами: бюджет Барнаула составляет 12 млрд рублей в год, а парка "Сокольники" в Москве – 600 млн", – приводит иллюстрацию политик.

Новых парков вплоть до 2036 года Барнаулу не видать: утвержденный со скандалами генплан не отводит зеленым уголкам ни одного нового квадратного метра. Потому что, посчитали разработчики из института "Гипрогор", барнаульцам и так много зелени – стоит только переплыть Обь и можно погрузиться в заросли правого берега реки.

Закон что дышло

Эксперты ОНФ полагают, что для сохранения и восстановления зелени в городе нужно определить границы парков, скверов, леса и описать их использование.

Усилия общественников разбиваются о бюрократию или чью-то незаинтересованность. Эколог Алексей Грибков сетует: какие-то законы даже на федеральном уровне принимают за один день, а внести в закон понятие лесопарковой зоны – всего одну строку – не могут больше двух лет.

"ОНФ выступил с инициативой придать правовой статус лесопарковым зонам городов: очертить их границы и защитить от строительства. На местах подготовлены необходимые документы, но Росреестр не может поставить территории на кадастровый учет: нет такой строчки в перечне зон с особым использованием", – рассказал Грибков.

В результате юридически у Барнаула нет, например, леса. Бор не поставили на кадастровый учет, у него нет границ, потому что Россельхоз не издал соответствующий приказ. Также нет сквера около Дворца бракосочетания – это просто часть улицы Короленко. А вот у сквера на Сахарова статус зеленой зоны был, потому там и не смогли "продавить" строительство отеля Radisson, отметили участники форума.

"У нас лесохозяйственные регламенты городских лесов Барнаула и Бийска на 80% про заготовку древесины. Не про рекреационную нагрузку и благоустройство. Заготовка древесины не должна стоять во главе угла (если речь идет о лесе около города, – прим. авт.)", – подчеркивает эколог Алексей Грибков.

Зато, добавляет он, 600 га ленточного бора придали статус медкластера, где возможно строительство его инфраструктуры, включая вертолетную площадку. "Считаю, что краевая администрация должна вывести из медкластера излишки земли", – заявляет он.

Кажется, если воплотить эти и другие законодательные инициативы ОНФ, город зазеленеет. По крайней мере парки и лесополосы больше не будут вырубать и ужимать.

Но, говорит предприниматель Павел Тулин, который несколько лет арендовал парк "Изумрудный", законы и особые статусы для таких территорий есть и сейчас. Только назначение участка можно поменять, пройдя легитимную процедуру. Так, в "Изумрудном" относительно недавно построены многоквартирные дома. И не только там.

"Предприниматель, которым являюсь и я, всегда будет заботиться о прибыли. Но настало время подумать о том, что в этом городе жить нашим детям и внукам. Если среда будет неблагоприятной – они уедут", – считает Тулин и видит выход в ответственности граждан перед обществом. Пока же город деградирует, признает он.

Все в твоих руках

На форум пригласили представителей мэрии. Выступить с речью пришел руководитель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Владимир Бутаков и замначальника комитета по дорожному хозяйству Иван Гармат.

Первый заверил: органы власти опираются в своей работе на два документа – генплан и правила землепользования и застройки. Второй – что в Барнауле ежегодно высаживается существенно больше деревьев, чем вырубается старых. Почему при этом количество зелени катастрофически уменьшается, чиновники не прокомментировали.

И, похоже, горожане уже не ждут подарков судьбы. Участники форума призывают позаботиться о благоприятной экологии самостоятельно. Начать с малого – засадить деревьями территории школ и детских садов. "А не уменьшать их из-за того, что потребовалось соорудить пристройки", – отрезал архитектор Станислав Зенков.