Небольшой снег обещают в Алтайском крае в последний вторник осени

В Алтайском крае во вторник днем, 26 ноября, ожидается -5...-10 градусов. В отдельных районах региона небольшой снег, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду, сообщает ЦГМС по краю.

В среду днем, 27 ноября, в регионе обещают -6...-11 градусов. А в четверг, 28 ноября, столбик термометра опустится до -9...-14°C.

В Барнауле 26 ноября ожидается -7...-9 градусов. Небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.