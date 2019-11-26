Малышева назвала внешние признаки рака мозга

Ведущая программы "Жить здорово!" Елена Малышева назвала признаки рака мозга, по которым болезнь можно выявить на ранней стадии.

Во-первых, Малышева рекомендовала обратить внимание, не появилась ли деформация лица в районе носогубных складок, которую вызывает развивающаяся опухоль.

Но самый главный симптом, как подчеркнула она, – это нарушение функций организма, напрямую связанных с работой мозга.

Поэтому если внезапно стали плохо работать органы чувств, возникли проблемы с памятью или речью, а также плохо слушаются конечности, то необходимо немедленно идти в больницу.

Гость программы, авторитетный российский онколог и главврач "Европейской клиники" Андрей Пылев рассказал, что есть очаговые и общемозговые симптомы. К очаговым относятся нарушения глотания и изменениях в походке, а к общемозговым – боль и головокружение.