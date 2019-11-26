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Комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований

, ИА "Амител"
Российский флаг не может быть поднят ни на одном крупном спортивном мероприятии
Сборная России может пропустить летние Олимпийские игры / Фото: ru.secnews.gr

Сборная России может пропустить летние Олимпийские игры / Фото: ru.secnews.gr

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет "Чемпионат.com" со ссылкой на The New York Times.

Исполком ВАДА рассмотрит рекомендацию 9 декабря.

На официальном сайте ВАДА сообщается, что комитет организации рекомендовал объявить РУСАДА несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса. Это решение, как отмечает Sportbox.ru, сопровождается рядом рекомендованных санкций в отношении России:

  • Должностные лица и представители правительства Российской Федерации не могут участвовать или присутствовать на следующих мероприятиях, проводимых в течение четырехлетнего периода: юношеские Олимпийские игры, Олимпийские игры и Паралимпийские игры.
  • Россия не может принимать у себя в течение четырехлетнего периода, а также претендовать или получать право принимать любые международные соревнования.
  • Если право на проведение крупного мероприятия в течение четырех лет уже предоставлено России, то подписавшая сторона должна отозвать это право и передать мероприятие другой стране, если это не является юридически или практически невозможным. Кроме того, Россия не может претендовать на право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года.
  • Никто из руководства Олимпийского комитета России или Паралимпийского комитета России не может участвовать или присутствовать на каком-либо крупном мероприятии, организованном в течение четырехлетнего периода.
  • Флаг России не может быть поднят ни на одном крупном мероприятии, организованном в течение четырех лет.
  • Российские спортсмены могут участвовать в крупных спортивных мероприятиях, проводимых в течение четырех лет, только в том случае, если они могут продемонстрировать, что никоим образом не связаны с несоблюдением антидопинговых правил.
  • РУСАДА должно оплатить все расходы ВАДА по этому делу, понесенные с января 2019 года, и штраф в размере 100 000 долларов. 

Если исполком ВАДА поддержит рекомендацию, сборная России пропустит летние Олимпийские игры 2020 года в Японии. При этом рекомендовано позволить российским спортсменам выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что Всемирная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) решила пересмотреть процедуру выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса для участия в различных соревнованиях. В таком случае алтайский легкоатлет Сергей Шубенков может попросту не попасть на летние Олимпийские игры. Причем уже второй раз – Игры в Бразилии в 2016 году он пропустил из-за допингового скандала в России.

Напомним, статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после допингового скандала. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб.

В 2015 году РУСАДА дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Через три года, в сентябре 2018 года, ВАДА решило восстановить агентство в правах. Условием стало предоставление доступа к данным о допинг-пробах до конца 2018 года, но при передаче данных у агентств возникли разногласия. 18 января 2019 года эксперты ВАДА получили нужные пробы. Однако отметили, что РУСАДА должно продолжать выполнять все необходимые требования, чтобы сохранить статус соответствия.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

26.11.2019 07:58
Гость

Я что-то не догоняю- после всех скандалов РУСАДА продолжала косячить?

26.11.2019 08:27
месный

изза того как в рaшкe всех надули в сочинскую олимпиаду ещё долго не будут подпускать к ней

26.11.2019 08:37
- гость -

Еще один путинский прорыв

26.11.2019 08:43
- гость -

Да, уж, опять набежит местная шпана и будет обвинять пресловутый запад и собственных спортсменов - а истинные виновники получат новые должности...

26.11.2019 09:24
- гость -

А гребля на лодочках возле старого моста тоже накроеться? Вроде международные собирались сделать. .

26.11.2019 09:24
- гость -

Да.. Это уже не просто так! Ясно, что после 9 декабря подтянутся и политические и новые экномические санкции. И это всё от нашего "пофигизма" и всепрощенства!

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