В Барнауле столкнулись две фуры и легковой автомобиль

В Барнауле на пересечении проспекта Калинина и улицы Пионеров столкнулись две фуры и легковой автомобиль, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".
Происшествие случилось в понедельник вечером, 25 ноября. По словам барнаульцев, в этот день в городе был замечен целый караван большегрузов с московскими номерами – около 20 грузовиков, из которых два отметились в ДТП.
Официальная информация о происшествии отсутствует. Судя по опубликованным кадрам, ничего серьезного. Напомним, на дорогах гололедица, будьте аккуратны.
Комментарии
"Напомним, на дорогах гололедица, будьте аккуратны", а где дорожные службы? По отчетам, дорожники были готовы к наступлению зимы, а по факту - полнейшее вранье! Первый снег показал полнейшую несостоятельность и бездарность руководителей данной организации. В данный момент, по всем улицам имеется ледяной накат и ледяные наросты, которые не убираются! Обочины на многих улицах в отвратительном состоянии. Руководство данной службы должно уволится или выйти проконтролировать работу подчиненных.
В цивилизованных городах, большегрузов в город не пускают! Терминалы на въезде, а там малотоннажные развозят. В итоге не мешают на дороге и не портят её
Да, на въезде в город нужны логистические терминалы.