В Барнауле столкнулись две фуры и легковой автомобиль

В Барнауле на пересечении проспекта Калинина и улицы Пионеров столкнулись две фуры и легковой автомобиль, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось в понедельник вечером, 25 ноября. По словам барнаульцев, в этот день в городе был замечен целый караван большегрузов с московскими номерами – около 20 грузовиков, из которых два отметились в ДТП.

Официальная информация о происшествии отсутствует. Судя по опубликованным кадрам, ничего серьезного. Напомним, на дорогах гололедица, будьте аккуратны.