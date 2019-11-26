Алтайский бодибилдер победил в турнире IFBB Diamond Cup в Праге

Фото: altaisport.ru

Представитель федерации бодибилдинга Алтайского края Владислав Алексеев стал победителем престижного турнира IFBB Diamond Cup в Праге, пишет "Алтайский спорт".

22-23 ноября в столице Чехии в конгресс-холле пражского отеля знаменитой сети "Хилтон" прошел турнир по бидибилдингу из серии Diamond Cup. В дисциплине Men's Physique Алексеев занял первое место в категории до 183 см, он же стал абсолютным чемпионом в этой дисциплине.

В своем Instagram Алексеев поблагодарил всех за поддержку. "А фот и фотографии триумфа. До сих пор не верю в произошедшее. Хочу передать слова благодарности всем, кто поддерживал и верил в меня, да и тем, кто не верил. Без вас я бы не одержал эту победу. Теперь передо мной открываются новые горизонты, сейчас нужно отдохнуть и с "холодной" головой решить, в каком направлении двигаться дальше", – написал он.