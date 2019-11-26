Центробанк предложил новый способ борьбы с "зарплатным рабством"

ЦБ предлагает разрешить бесплатно переводить деньги с карты зарплатного банка на счет в любом другом банке, который выберет получатель зарплаты. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад регулятора "Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке".

В документе говорится, что по закону работник может выбрать любой банк, но на практике все не так просто. Как минимум зарплатный банк выбирает работодатель, исходя из собственных интересов. Взамен он получают различные условия обслуживания.

В связи с этим работнику приходится переводить полученные деньги на счет в удобном ему банке. Однако и здесь возникает барьер – комиссия за перевод.

Также, как отмечает ЦБ, проблемой является инертность потребителей: чтобы перейти в другой банк на обслуживание, "необходимо провести анализ рынка, выяснить, где условия лучше, предпринять усилия для перевода денежных средств, заплатив комиссию или физически переместив средства".

В докладе говорится, что сложившаяся ситуация вредна для конкуренции, так как снижает стимулы других финансовых организаций давать лучший продукт.

Центробанк предложил несколько шагов, которые помогут в борьбе с "зарплатным рабством". В частности, необходимо предоставить работнику право на бесплатный вывод средств с банковской карты, выпущенной в рамках зарплатного проекта, на свои счета в других банках. ЦБ отмечает, что это снизит издержки переключения между услугами разных банков.

Также предлагается дать возможность получать зарплату через Систему быстрых платежей по номеру телефона. Такая мера, по мнению регулятора, будет препятствовать работодателю в ограничении работника в выборе банка.

Кроме того, необходимо ввести в госорганах и госкомпаниях несколько банков на выбор. Это позволит расширить доступ банков к клиентской базе зарплатных проектов и усилит конкуренцию за работников, говорится в докладе ЦБ.

Напомним, в 2018 году глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что "зарплатное рабство" все еще существует в России и с ним необходимо бороться. Примечательно, что проблему начали решать еще в 2014 году, когда в Трудовой кодекс внесли изменения, разрешающие сотруднику просить работодателя перевести зарплату в выбранный банк. При этом в начале марта 2018 года Минтруд предложил поправки в Кодекс об административных нарушениях, чтобы наказывать штрафом работодателя за отказ в выборе банка.