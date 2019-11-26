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Вместо коллапса в аптеках после Нового года пройдет "мягкая революция"

, ИА "Амител", Елена Маслова
Принято решение, которое заметно облегчит переход на маркировку лекарств
Аптека / Фото: pixabay.com

Аптека / Фото: pixabay.com

С нового года аптеки, которые не прошли регистрацию в системе маркировки лекарств, а таких в Алтайском крае больше половины, смогут продавать только те препараты, которые произведены до 2020 года. То есть, по сути, смогут торговать только имеющимися запасами. Однако это значительно более мягкие условия для них, чем те, которые "светили" аптекам еще недавно. И это позволит не парализовать обеспечение людей лекарствами, например, в сельской местности.

Меньше половины аптек прошли регистрацию

С 1 января 2020 года по закону в России заработает система маркировки лекарств. Это значит, что все организации и предприниматели смогут торговать препаратами только со специальными чипами и только при условии, что зарегистрируются в специальной системе "Честный знак".

Это сделано, сообщали инициаторы новшества, чтобы полностью отслеживать движение лекарств с момента их производства и до продажи конечному потребителю. Это позволит контролировать качество препаратов и бороться с фальсификатом.

Однако несмотря на скорое наступление нового года, далеко не все аптеки зарегистрировались в системе. По данным алтайского управления Росздравнадзора, по данным на 20 ноября в крае это сделали 718 организаций из 1612, имеющих лицензию на фармацевтическую или медицинскую деятельность, или 45% от общего числа. А если взять только негосударственные аптеки, то и вовсе – 31% (294 из 937) у юрлиц и 33% – у ИП.

Чем это грозит?

Раньше бы всем незарегистрированным грозила полная остановка деятельности с 1 января. Некоторые из них, по данным amic.ru, находились в сельской местности, и их закрытие могло заметно осложнить обеспечение лекарствами в деревнях.

Однако, как сообщили в алтайском Росздравнадзоре, с 29 ноября начнет действовать законодательная поправка, по которой лекарства, введенные в оборот до 1 января 2020 года, можно хранить, перевозить и торговать без нанесения маркировки.

Соответственно, уверили amic.ru в Росздравнадзоре, жители Алтайского края и после 1 января смогут купить лекарства в аптеке, даже если она не прошла регистрацию в системе, но в том только случае, если эта аптека торгует препаратами, выпущенными до 2020 года.

Как будут наказывать нарушителей?

Аптеки на соблюдение правил будет проверять Росздравнадзор. Нарушителей будут наказывать штрафами (ст. 6.34 КоАП, вступает в силу с 1 января 2020 года): должностным лицам – 5-10 тыс. рублей, юрлицам – 50-100 тысяч.

Автор:
Елена Маслова Редактор

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