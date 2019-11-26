Роспотребнадзор перед "черной пятницей" напомнил россиянам о контрафакте

Роспотребнадзор дал несколько советов российским покупателям, которые намерены закупиться различными товарами с большой скидкой в "черную пятницу".

Во-первых, следует обратить внимание на цену. "Слишком низкая может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара. Попробуйте запросить у продавца сведения о подтверждении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья покупателя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу покупателя", – подсказали в ведомстве.

Проверить цену со скидкой можно и у других продавцов. Если выяснится, что товар подорожал перед акцией, а потом цена снизилась и стала прежней, то привлечь к ответственности продавца будет невозможно.

Во-вторых, не стоит забывать о мошеннических сайтах и ресурсах, которые якобы продают товар. Однако на самом деле собирают персональные данные, сведения о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании.

В-третьих, следует обратить внимание на стоимость доставки товара до его оплаты, поскольку большая скидка может быть сделана за счет дорогой доставки.

В-четвертых, необходимо убедиться, что продавец не прячет информацию о себе. Он должен указать свое наименование, адрес, режим работы, ОГРН для юрлиц и ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей, а также фамилию, имя и отчество.

Также Роспотребнадзор советует при покупке товара выяснить, в какие сроки он должен быть доставлен.

Напомним, в четвертый четверг ноября жители США отмечают День благодарения, а следующая за ним пятница – "черная пятница", которая открывает сезон рождественских распродаж. В России "черная пятница" проводится с 2013 года, в 2019 году большие скидки в магазинах будут 29 ноября.