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Медики рассказали, сколько можно есть мандаринов без вреда для здоровья

, ИА "Амител"
Новогодний фрукт весьма полезен, но врачи не рекомендуют им злоупотреблять
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Диетологи и врачи сошлись во мнении, что мандарины нужно есть в меру. В противном случае они могут навредить организму.

Мандарины можно есть каждый день, но не более четырех штучек в сутки. Более того, кушать фрукт надо, так как в нем много витаминов необходимых человеку зимой: В, А, К, Д, РР и С. Кроме мякоти, полезна и кожура фрукта. В ней содержится много антиоксидантов, а белые волокна, которые разделяют цитрусовые на дольки, содержат флаваноид нобилетин. По словам медиков, это вещество обладает мощным противовоспалительным действием.

Но, несмотря на пользу, переедать мандринами медики не советуют, пишет РИА "Новости". И диетологи, и врачи уверены, если кушать новогодний фрукт в большом количестве, то можно получить вздутие живота, обострить болезни желудочно-кишечного тракта и заработать аллергию на цитрусовые.

Есть мандарины специалисты по питанию советуют до пяти часов вечера. И помните, их нельзя употреблять на голодный желудок.

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Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

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