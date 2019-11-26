В Барнауле открыли первый за Уралом клуб ЮНЕСКО

В Алтайском крае открылся первый за Уралом аккредитованный клуб ЮНЕСКО, сообщает "Общественное телевидение России".

Он будет заниматься сохранением и продвижением традиций народов Алтайского края и соседней Республики Алтай. Официальный статус дает право местным специалистам подавать в ЮНЕСКО списки для включения в реестр памятников.

Помимо этого, разрешено ставить под охрану образцы и нематериальной культуры: древние танцы, песни, обряды и так далее. К примеру, в ближайшее время в реестр может попасть знаменный распев, который алтайские старообрядцы используют во время богослужения.

Как рассказала ТАСС председатель клуба, профессор кафедры музеологии и туризма Алтайского государственного института культуры (АГИК) Елена Полякова, решение об аккредитации было принято летом 2019 года.

"Летом в АГИКе провели большую конференцию по сохранению историко-культурного и природного наследия, приехали представители ЮНЕСКО и предложили аккредитовать клуб. Вуз подал документы и получил свидетельство о том, что наш клуб – первый за Уралом", – отметила Полякова.

Сейчас в клубе занимаются реализацией программ сохранения этнокультурного наследия – в регионе проживают представители порядка 140 национальностей. Летняя этнологическая школа под эгидой ЮНЕСКО состоится в соседней Республике Алтай, поскольку два региона тесно связаны историческими, социальными и культурными связями.