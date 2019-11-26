Бойцовский клуб. Автолюбители в Бийске устроили массовую драку на обочине

Несколько автолюбителей в Бийске не поделили дорогу и стали решать конфликт кулаками.

Мужчины припарковали свои иномарки на обочине и сошлись в жаркой битве.

Всего в конфликте участвовали пять человек, которые поделились на две группы. Судя по опубликованному в сообществе "Инцидент Бийск" видео, более молодые участники дорожного движения повздорили со старшим поколением.

Чем закончилась разборка – непонятно, в общем, как и то, с чего она началась.

В комментариях под постом большинство горожан отметили, что такое поведение на дороге недопустимо, а конфликты в XXI веке решать нужно словами, а не кулаками.