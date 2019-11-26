Вторник, 26 Ноябрь, 13:00

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,76
€ 70,31
Обь
45см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеКоммунальные аварии в Барнауле Аварии в энергосистеме Алтая
Новости

Бойцовский клуб. Автолюбители в Бийске устроили массовую драку на обочине

, ИА "Амител"
Очевидцы сняли схватку на видео
Кадр из видео: 'Инцидент Бийск'

Кадр из видео: "Инцидент Бийск"

Несколько автолюбителей в Бийске не поделили дорогу и стали решать конфликт кулаками.

Мужчины припарковали свои иномарки на обочине и сошлись в жаркой битве.

Всего в конфликте участвовали пять человек, которые поделились на две группы. Судя по опубликованному в сообществе "Инцидент Бийск" видео, более молодые участники дорожного движения повздорили со старшим поколением.

Чем закончилась разборка – непонятно, в общем, как и то, с чего она началась. 

В комментариях под постом большинство горожан отметили, что такое поведение на дороге недопустимо, а конфликты в XXI веке решать нужно словами, а не кулаками.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.11.2019 10:47
Медведь-шатун

Быдло наукоградовское...

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
12:58
Кемеровская пенсионерка получила пять лет колонии за торговлю наркотиками 0
12:45
Минтранс и Западно-Сибирская железная дорога ускорили поставку угля в Яровое 0
12:25
Четверть россиян ежедневно смотрят ролики на YouTube 0
12:15
Зыбучие пески по-ростовски. Несколько водителей утопили машины в укрытом песком Дону 4
11:52
Ограничение продажи алкоголя в Новый год одобрили на федеральном уровне 11
11:40
Отопление и горячую воду отключили в 17 домах Барнаула из-за ремонта трубопровода 2
11:31
Музыкальные хиты, фотосеты и Европейские игры: ледовый каток Европы Плюс ждет гостей 0
11:26
Минэнерго высоко оценило готовность барнаульского электросетевого комплекса к зиме 0
11:20
Татуировки для домашних животных в России хотят сделать обязательными 12
11:15
Новый ректор АГМУ провела массовые перестановки в руководстве вуза 1
11:02
Лучшие творческие коллективы Сибири выступят на юбилее АГИК 1
11:01
В Госдуме в очередной раз задумались сделать 31 декабря выходным днем 1
10:44
Бойцовский клуб. Автолюбители в Бийске устроили массовую драку на обочине 1
10:32
В барнаульской школе обучают детей английскому с помощью "говорящих" книг 0
10:27
Хотели как лучше. Семь ошибок при ремонте, за которые придется платить дважды 11
10:16
Вместо коллапса в аптеках после Нового года пройдет "мягкая революция" 4
10:15
Почему в России ипотека дороже, чем в Германии, и стоит ли рефинансировать ставку 11
10:02
В АлтГТУ пройдет полуфинал студенческого чемпионата мира по программированию 0
09:55
В Барнауле открыли первый за Уралом клуб ЮНЕСКО 0
09:39
Детский сироп как средство от ВИЧ. Почему инфицированным на Алтае заменили лекарство 5
09:24
Роспотребнадзор перед "черной пятницей" напомнил россиянам о контрафакте 2
09:06
Центробанк предложил новый способ борьбы с "зарплатным рабством" 6
08:48
Алтайский бодибилдер победил в турнире IFBB Diamond Cup в Праге 2
08:32
Рынок микрозаймов в России и за границей: где удобнее, выгоднее и надежнее 1
08:19
В Барнауле столкнулись две фуры и легковой автомобиль 4
08:01
На бесплатном семинаре в Барнауле раскроют секреты конкурентоспособности 0
07:49
Комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований 38
07:31
"Росводоканал Барнаул" спишет пени должникам 0
07:12
Глава алтайского Минфина – о нежадности властей, бюджете и зарплатных приоритетах 8
07:03
Малышева назвала внешние признаки рака мозга 0
06:43
Когда Рождественский пост в 2019 году и зачем он нужен 7
06:22
Более 1,7 тысячи человек из 53 аварийных домов Бийска расселят в ближайшие семь лет 1
06:12
Небольшой снег обещают в Алтайском крае в последний вторник осени 1
06:01
На ножах. Алтайские общественники и бизнесмены "схлестнулись" в борьбе за лес 40
23:52
Неизвестный с ножом напал на детского врача в Пскове 0
23:19
Священник в Кургане отказался крестить девочку из-за большого родимого пятна 8
22:49
Пенсионер из Бийска знал о телефонных мошенниках, но перевел им около 250 тыс. рублей 2
22:11
82-летняя пенсионерка-культурист из США избила грабителя столом 3
21:42
Россияне стали реже делиться интимными фотографиями в интернете 0
21:19
Фермеры из Каменского района лишились доступа к своим землям 3
20:50
Ученые выявили, что музыка является всемирным универсальным языком 2
20:16
На здоровье россиян может сильно повлиять надвигающаяся атмосферная впадина 1
19:40
Роскосмос планирует отправить на другие планеты роботов-кентавров на шагающей тележке 6
19:10
Пьяный сельский депутат насмерть сбил ребенка в Марий Эл 0
18:44
Барнаульцы, отравившиеся роллами, получат 50 тысяч рублей компенсации 8
18:04
Еще один депутат АКЗС осужден по уголовной статье 18
17:42
Более 30 человек отравились газом в нижегородской школе 0
17:30
Россия для грустных. Twitter заблокировал аккаунт с позитивным российским контентом 8
17:19
Путин уволил прокурора Республики Алтай 11
17:02
Алтайских предпринимателей приглашают выйти на рынок Узбекистана 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.