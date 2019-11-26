Музыкальные хиты, фотосеты и Европейские игры: ледовый каток Европы Плюс ждет гостей

Три зимних месяца – с декабря 2019 года по февраль 2020-го – на 3 этаже ТРЦ Galaxy будут максимально жаркими и насыщенными на события от радиостанции Европа Плюс Барнаул. Новый спортивный проект – ледовый каток Динамо Galaxy– станет не просто местом для массового катания на коньках, а концентрацией звука, сюрпризов и ярких эмоций.

Каток Динамо Galaxy от радиостанции № 1 в России* станет поводом для новых игр и розыгрышей в прямом эфире Европы Плюс Барнаул. Раз в месяц на катке в ТРЦ Galaxy будут проводиться яркие форматные мероприятия с участием ведущих радиостанции, профессиональных фотографов и DJ.

Первым из них станут Европейские игры, которые пройдут 14 декабря. В этих зрелищных спортивно-музыкальных соревнованиях примут участие команды, cформированные в прямом эфире из числа активных слушателей. Скорость, смекалка и хорошее настроение понадобятся участникам даже больше, чем умение кататься на коньках.

Генеральные партнеры проекта: энергетический напиток Target и официальный дилер Volkswagen в Алтайском крае "АлтайЕвроМоторс".