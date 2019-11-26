В Госдуме в очередной раз задумались сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме поддержали идею сделать последний рабочий день декабря – выходным. Совет Федерации также положительно отреагировал на данную инициативу. Сейчас парламентарии будут думать, как это возможно сделать и когда.

Ранее с этой инициативой выступил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он сказал, что женщины региона просят сделать последний рабочий день декабря выходным, так как основная масса дел по подготовке к празднику лежит именно на них. Жвачкин предложил перенести рабочий день 31 декабря на субботу 28 декабря, пишет РИА "Новости". Эту идею поддержала и глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

В начале ноября эта тема уже поднималась и обсуждалась. Дмитрий Песков заявил, что уже давно все решено, и 31 декабря считается рабочим днем.

Чтобы реализовать данную инициативу, нужно проработать все варианты сохранения общего числа нерабочих праздничных дней. Об этом сказал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Когда именно 31 декабря станет выходным днем, пока неизвестно.