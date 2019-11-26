Новый ректор АГМУ провела массовые перестановки в руководстве вуза

И.о. ректора Алтайского медуниверситета Ирина Шереметьева 25 ноября провела первое заседание ректората в статусе руководителя вуза. После нескольких дней на новой должности она сделала важные кадровые перестановки.

Так, на должность проректора по лечебной работе и дополнительному профессиональному образованию назначен Сергей Трибунский. Анатолий Скворцов утвержден в качестве проректора по административно-хозяйственной работе.

В ближайшее время будет назначен проректор по учебной работе. Должность проректора по учебно-воспитательной и социальной работе будет упразднена, при этом будет введена должность проректора по международной деятельности, который будет работать с зарегистрированными в России рекрутинговыми компаниями и решать задачу по качественному изменению приема иностранных студентов.

Юридическая служба получит усиление и будет переведена в статус правового управления, которое возглавит Светлана Малышенко. Также на ректорате представлен новый председатель профсоюза обучающихся АГМУ Дмитрий Чернышов, избранный на эту должность 21 ноября на VII отчетно-выборной конференции профсоюзной организации студентов, интернов и ординаторов АГМУ.

Руководитель управления по информатизации Павел Бурьянов избавился от приставки и.о. после полутора лет работы в этой должности.

"Все то хорошее, что было заложено ранее, будет сохранено. Дальше будет еще лучше", – заверила коллектив Ирина Шереметьева.

20 ноября Игорь Салдан покинул пост ректора АГМУ. Контракт с Минздравом РФ у него закончился еще 1 октября, но глава ведомства Вероника Скворцова решила не продлевать его. Исполняющей обязанности руководителя вуза назначена профессор, экс-завкафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии с курсом ДПО Ирина Шереметьева, которая была главным конкурентом Салдана на выборах ректора. Бывшей она стала после скандальной ситуации, возникшей летом, когда с ней не продлили трудовой контракт.