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Где в Барнауле быстро снять стресс и расслабиться перед праздниками

, ИА "Амител"
Устали на работе и нет новогоднего настроения? Сходите отдохнуть в SPA!
Wellness & SPA-центр клиники 'Антуриум' / Фото: Екатерина Смолихина

Wellness & SPA-центр клиники "Антуриум" / Фото: Екатерина Смолихина

До конца декабря нужно успеть сделать много дел, чтобы начать 2020-й с чистой совестью и пустым ежедневником. В спешке и предновогодней суете совсем нет времени на отдых. А так хочется провести несколько минут в тишине и спокойствии. Хватит мечтать. Ведь в Wellness & SPA клиники "Антуриум" есть все необходимое, чтобы исполнить ваше желание и восполнить силы.

Новое место отдыха

Wellness & SPA-центр клиники "Антуриум" – уникальный для Барнаула комплекс, который открылся в 2019 году. Просторное и теплое помещение со стильным интерьером и приятной музыкой – идеальное место для отдыха. За пару часов здесь можно скинуть с себя груз проблем, расслабиться и зарядиться новыми силами. Ведь для этого есть все необходимое.

Wellness & SPA-центр поделен на несколько зон релакса. Первая – термальная зона площадью 250 кв. метров, включает четыре современные сауны с разным микроклиматом и интерьером.

В русской парной, где стоит настоящая каменка, можно не только погреться, но и попариться – в SPA-центре работает профессиональный пармейстер. Мечтаете об отдыхе на морском берегу? Или просто хотите укрепить иммунитет? Вам в соляную сауну.

"Тропический климат" турецкого хамама, где температура не поднимается выше 50 градусов, легко переносится, помогает расслабиться и забыть о тревогах. Потолок в хамаме стилизован под мерцающее звездное небо – складывается ощущение, будто находишься на острове.

Самый жаркий участок термальной зоны – финская сауна. Это идеальное место в сезон сибирских морозов, ведь эффект от прогрева сохраняется еще несколько часов после процедуры. После нее самое время опрокинуть на себя кадку с прохладной водой или окунуться в ледяной фонтан – после жаркого помещения это то, что нужно.

В центре комплекса находится аквазона – это бассейн с несколькими видами гидромассажа. Нахождение в бурлящей воде оказывает расслабляющий эффект на организм. Такое купание принесет массу удовольствия и поднимет настроение.

Согрелись и расслабились? Тогда пора на SPA-процедуры, которые за 15 минут помогут снять усталость и зарядить энергией на несколько дней. Пенный релакс-массаж с использованием эксклюзивной косметики, массаж рукавичкой, несколько типов скрабирования – все, что нужно для вашего тела зимой. После таких процедур кожа становится гладкой и упругой, и, со слов специалистов, в организме улучшается кровообращение, выводятся токсины.

 

Wellness & SPA-центр клиники "Антуриум" / Фото: Екатерина Смолихина

 

Пять причин посетить Wellness & SPA-центр "Антуриум"

1. Индивидуальный подход. Даже если никогда не ходили в SPA и не понимаете, какую процедуру выбрать, не переживайте! SPA-технолог центра учтет ваши пожелания и подберет комплекс, который подойдет именно для вас.

2. Три в одном. Можно не только расслабиться и привести тело в порядок, но и провести время с пользой для здоровья. Такие процедуры, как антицеллюлитный гидромассаж или скрабирование помогут вывести из организма шлаки, активизируют кровообращение и ускоряют обмен веществ. Одного сеанса достаточно, чтобы отдохнуть. А если взять комплекс процедур, включающий сеансы водных процедур и различных видов аппаратного и ручного массажа, то будет отличный эстетический эффект – уйдут лишние сантиметры, кожа разгладится и подтянется!

3. Ничто не помешает отдыху. Wellness & SPA-центр клиники "Антуриум" – атмосферное место с камерной обстановкой. Здесь есть возможность перенестись в лето, на сказочный райский остров, отдохнуть душой и телом, одним словом – пройти перезагрузку!

4. Все под рукой. В здании клиники "Антуриум" вы можете посетить салон красоты, где можно сделать маникюр, аппаратный педикюр или получить парикмахерские услуги. Например, процедура Bottoplex (Ботоплекс) – "ботокс" для волос, позволит сделать их не только абсолютно гладкими и блестящими, но и облегчит ежедневную укладку. Ведь для того чтобы выглядеть на все сто, достаточно будет волосы помыть и просто расчесать!

5. Отдых в центре города. Wellness & SPA-центр клиники "Антуриум" находится по адресу ул. Ползунова, 52а. "Санаторий", который всегда рядом!

Wellness & SPA-центр клиники "Антуриум"
Барнаул, ул. Ползунова, 52а
Телефон + 7 (3852) 557−557
График работы: чт-вс – с 11:00 до 20:00
Сайт: www.cosmetologist.ru
Instagram: @anturium_cosmetology

На правах рекламы
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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