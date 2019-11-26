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Отопление и горячую воду отключили в 17 домах Барнаула из-за ремонта трубопровода

, ИА "Амител"
Ремонтные работы продлятся до пяти часов вечера
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Горячую воду и отопление временно отключили в 17-ти жилых домах в Барнауле на улицах Микронная, Антона Петрова и проспекте Коммунаров.

Это связано с ремонтными работами трубопровода на участке в районе дома №54А на ул. Советской Армии, сообщает пресс-служба СГК.

До пяти часов вечера работники компании должны будут устранить повреждение и заменить четыре метра трубопровода диаметром 200 мм.

Под ограничения попали дома по адресам ул. Микронная,137, А. Петрова, 65, 67, 69, 69б, 63, пр. Коммунаров, 120В, 120Е,120 к. 1, к. 2, к. 3, 122А, 122Б, 124А, 126А, 125А,127.

Тепло и горячая вода появится в квартирах в районе пяти часов вечера.

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Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

26.11.2019 12:09
- гость -

Что интересно, это уже не "авария". Но явно ведь не о плановом ремонте речь, значит был какой-то прорыв всё-таки?

26.11.2019 12:35
гость

возможно дефект на трубе, обнаружили еще вчера, многие СМИ уже вчера говорили про это. т.е. знали заранее, оповестили УК и ТСЖ. работают, устраняют!

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