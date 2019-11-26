Отопление и горячую воду отключили в 17 домах Барнаула из-за ремонта трубопровода

Горячую воду и отопление временно отключили в 17-ти жилых домах в Барнауле на улицах Микронная, Антона Петрова и проспекте Коммунаров.

Это связано с ремонтными работами трубопровода на участке в районе дома №54А на ул. Советской Армии, сообщает пресс-служба СГК.

До пяти часов вечера работники компании должны будут устранить повреждение и заменить четыре метра трубопровода диаметром 200 мм.

Под ограничения попали дома по адресам ул. Микронная,137, А. Петрова, 65, 67, 69, 69б, 63, пр. Коммунаров, 120В, 120Е,120 к. 1, к. 2, к. 3, 122А, 122Б, 124А, 126А, 125А,127.

Тепло и горячая вода появится в квартирах в районе пяти часов вечера.