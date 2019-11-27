Волшебная коряга, счастливый билет, охранный камень: пять необычных интернет-покупок

В интернете можно купить все. Банкнота "200 рублей" за полтора миллиона, кусок монтажной пены в виде дракона за 500 тысяч, "живые" камни за миллион рублей – жители Алтайского края прославились своей креативностью и умением "делать деньги" на абсолютно безумных идеях. Мы подготовили очередную подборку удивительных вещей, которые продают через сайты объявлений (и не только) жители нашего региона. А вдруг здесь именно то, что вам нужно, например, мяч с автографом советских футболистов, коряга из Чулышманской долины, гигабайты и минуты на "Бирже Tele2", помогающие абонентам экономить.

1. Камень, защищающий от бед

Камень "Собачья лапа" продает житель Горняка за 75 млн рублей. Собственник уверяет, что камень в отличном в состоянии, приносит хозяину удачу, служит символом защиты, "любви и веры в доме" и от него даже исходит аура здоровья. "Всю жизнь спасал от бед", пишет владелец. "Волшебный" камень готовы отдать только коллекционеру.

Кстати, еще в начале года житель Бийска выставил на продажу и до сих пор продает два булыжника, которые владелец оценил в миллион рублей. Бийчанин утверждает, что это трованты, или живые камни, которые растут и передвигаются сами по себе и в природе встречаются очень редко. Покупателя на эту редкость пока не нашлось.

2. Мяч с автографами игроков сборной СССР по футболу

Мяч с автографами известных советских футболистов продает житель Ярового. На этом мяче расписались Эдуард Стрельцов и Валентин Иванов, которые в составе сборной СССР завоевали золото на Олимпиаде в Мельбурне в 1956 году, Владимир Капличный, серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1972 и бронзовый призер летних Олимпийских игр 1972.

Также автографы оставили Дмитрий Багрич, Анатолий Крутиков, Юрий Севидов, Леонид Пахомов, Анзор Кавазашвили, Галимзян Хусаинов, Сергей Рожков и многие другие. Всего мужчине удалось получить 15 автографов от известных спортсменов. Свой трофей он оценил в 5 млн рублей.

Считаете, что цена завышена? Жителю Алтайского края далеко до петербуржца, который продает мяч с автографом лучшего вратаря XX века по версиям ФИФА Льва Яшина за 100 млн рублей.

3. Минуты разговоров и гигабайты интернета

Жители Алтайского края и всей России продают минуты, гигабайты и SMS-сообщения в интернете. В сентябре 2019 года оператор связи Tele2, который играет по другим правилам рынка, запустил "Биржу Tele2". Это первая бесплатная онлайн-площадка, где абоненты, не потратившие минуты и гигабайты по своему тарифу, могут продать их другим пользователям.

Продавать пакеты своего тарифа могут пользователи тарифной линейки "Мой Tele2" и тарифного плана "Премиум", а покупать – абоненты всех пакетных тарифных планов, в том числе архивных. Деньги от продажи поступают на счет телефона абонента. Или наоборот – купить, если минуты, гигабайты или SMS неожиданно закончились. Разбег цен большой. Так, например, стоимость 1 Гб варьируется от 10 до 150 рублей. Лотов много, так что купить целый гигабайт по цене конфеты может каждый. Найти покупателя на большую цену уже сложнее, но и дорогие лоты, как показывает практика, приобретают.

При этом продавать и покупать лоты на "Бирже Tele2" могут абоненты всех регионов. Например, барнаулец продает лот "10 Гб интернета", а покупает его житель Москвы. Сервис абсолютно бесплатный. Продавать минуты и гигабайты могут пользователи доступной для подключения тарифной линейки "Мой Tele2" и тарифных планов "Премиум" и "Везде онлайн".

Между прочим, на момент написания этого текста на Бирже продавалось 308 173 SMS, 55 085 289 минут разговора, 1,07 Петабайта интернет-трафика (это, если что, целый квадриллион байт).

4. Счастливый билет

Как привлечь удачу и счастье, знает житель Барнаула. Он продает "раритетный" "счастливый" билет с номером "235532", который получил в барнаульском троллейбусе в 2016 или 2017 году. Билет уникален тем, что сумма первых трех цифр равна сумме последних трех, и "тройки" зеркально отображают друг друга.

"Обладателя счастливого билета ждет счастье, достаток и удача. Вышлю почтой в любой город", – говорит владелец.

Цена билета – 150 тысяч рублей. Всего в его коллекции есть 20 счастливых билетов, которые он тоже готов продать.

Кстати, самые дорогие "счастливые билеты" продает житель Удмуртии. 80 автобусных билетов мужчина копил 15 лет, а теперь решил продать за один миллион евро.

5. Коряга из Чулышманской долины

Жительница Бийска продает корягу, которую нашла в Чулышманской долине в Республике Алтай. В корягу вросли три камня, а сама она напоминает орла, расправившего крылья. Обладательница этого лота оценила его в 2 млн рублей. Почему за ствол дерева просят такую сумму и есть ли у него чудодейственные свойства, неизвестно. В описании к лоту по этому поводу ничего не говорится.

Кстати, по данным сервисов объявлений, коряга из Чулышманской долины на момент публикации материала является самой дорогой корягой России.