Ограничение продажи алкоголя в Новый год одобрили на федеральном уровне

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов одобрил намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники, пишет "Газета.ру".

Депутат напомнил, что право регулировать продажу алкоголя отдано российским субъектам, и руководство не может ограничить его. Тумусов отметил, что подобный опыт может быть интересным, и любые методы, которые ведут к борьбе с алкоголизмом, имеют право на существование.

Ранее стало известно, что правительство Республики Башкортостан планирует запретить продажу алкоголя 3 января и ограничить ее в первой половиной дня с 4 по 5 января. Такое решение обосновано тем, что, по мнению руководства региона, в эти дни происходит больше всего происшествий по вине нетрезвых людей.