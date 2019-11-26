Ограничение продажи алкоголя в Новый год одобрили на федеральном уровне

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов одобрил намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники, пишет "Газета.ру".
Депутат напомнил, что право регулировать продажу алкоголя отдано российским субъектам, и руководство не может ограничить его. Тумусов отметил, что подобный опыт может быть интересным, и любые методы, которые ведут к борьбе с алкоголизмом, имеют право на существование.
Ранее стало известно, что правительство Республики Башкортостан планирует запретить продажу алкоголя 3 января и ограничить ее в первой половиной дня с 4 по 5 января. Такое решение обосновано тем, что, по мнению руководства региона, в эти дни происходит больше всего происшествий по вине нетрезвых людей.
Комментарии
толи совсем уже
не работают запреты
не работают!
Типа люди заранее не купят
им чтото же хочется делать, а то совсем без работы
Мда... андроповцы у власти
гостю 12.34 Антропов выпустил "антроповку", по тем временам самую дешевую водку а сухой закон вводил Горбачев
в аптеках будут очереди за боярой
Глупости.
Типа люди заранее не купят
я уже три раза закупала(
Всё правильно , кто напился уже до синьки - тому хватит , пусть трезвеют . Кто не алкаш - у того всегда есть в запасе , заранее купил . Так что всё правильно , всё логично .
Трезвый образ жизни и активные занятия спортом к сожалению нельзя навязать насильно.
Однако необходимо пропагандировать их как можно больше.
Только ленивый не гонит самогон
А синьку и правильно что запретили
Тока потом фекальные органы налогов недосчитаются ...