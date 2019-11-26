Зыбучие пески по-ростовски. Несколько водителей утопили машины в укрытом песком Дону

Фото: Это Ростов! , Дневник Таганрога

Из-за сильного ветра в Ростовской области обмелел Дон и Таганрогский залив. Тонкую корку льда на реке укрыл поднятый с оголенного дна песок.

Местные водители поспешили воспользоваться возможностью покорить дно реки, но Дон-батюшка оказался хитрее, чем можно было предположить.

По данным региональных СМИ, девять автолюбителей в Ростове-на-Дону и Таганроге оказались в ловушке стихии. Одних утянул вязкий песок, а другие провалились под лед, который накрыло песчаной бурей. Обошлось без человеческих жертв.

Проблема осложнилась тем, что ветер утих, и вода снова стала прибывать. Самостоятельно выбраться на берег автомобили не могут и есть риск, что все они будут затоплены.