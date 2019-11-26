Четверть россиян ежедневно смотрят ролики на YouTube

ВЦИОМ провел исследование и выяснил, что 25% россиян каждый день смотрят ролики на YouTube.

58% жителей являются зарегистрированными пользователями видеохостинга, каждый пятый (19%) заходит на сайт несколько раз в неделю.

8% респондентов "юзают" YouTube не реже нескольких раз в месяц, а 7% россиян – всего раз в полгода. Вообще не посещают сайт 20% опрощенных. Возможно, это связано с тем, что 22% опрошенных в принципе не пользуются интернетом.

53% граждан России идут на YouTube за видео, 13% – любят ставить лайки, 12% – подписываться на каналы авторов, 6% всегда оставляют комментарии и всего 2% пользователей загружают на сервис свои видео.

Чаще всего YouTube смотрят мужчины – 46%. Из них 33% заходят на сайт ежедневно.

Больше всего видеохостинг популярен среди молодежи. 90% – это лица 25-35 лет. С каждым годом растет количество пользователей от 18 до 24 лет. Сейчас этот сегмент аудитории представлен в 88%.

Старшее поколение пользуется YouTube реже, но охватывает более половины аудитории тех, кому от 35 до 44 лет (73%) и от 45 до 59 лет (51%), старше 60 лет – 25%.

Самый популярный контент (30%) среди пользователей YouTube – это музыка, клипы, фильмы. Далее по интересам идет юмор (23%), дети, семья и дом (16%), фитнес и спорт интересует 14% граждан.

В десятке также находятся ролики о технике и технологиях (13%), путешествиях (13%), образовании (12%), а также о красоте и здоровье (10%).