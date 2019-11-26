Кемеровская пенсионерка получила пять лет колонии за торговлю наркотиками

79-летняя жительница Кемерова после смерти сына-наркомана продавала оставшиеся от него наркотики, сообщает ТАСС.

Она нашла банку с наркотическим средством и решила продать его наркоманам. Часть товара она успела реализовать и еще одну партию готовила к продаже.

Следователям транспортной полиции удалось доказать виновность женщины. При обыске ее квартиры были обнаружены 17 свертков наркотического вещества, подготовленных к реализации.

На суде пенсионерка полностью признала свою вину. Суд учел ее пожилой возраст, состояние здоровья и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.