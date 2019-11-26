Ухажер Ольги Бузовой заявил, что не готов ради нее отказаться от Instagram

Роман Гриценко, бывший участник "Дома-2" и нынешний участник проекта "План Б" на телеканале ТНТ, сказал, что не может отказаться от Instagram ради отношений с Бузовой.

Эта тема возникла из-за того, что Рома много времени уделяет своим социальным сетям, а некоторые вообще считают, что он паразитирует на имени Бузовой, таким образом продвигая себя.

В интервью изданию Starhit, Роман рассказал, что будет добиваться Ольгу Бузову до последнего, но от сети Instagram не откажется, даже если она этого попросит. По его словам, он не может этого сделать из-за ответственности, которую несет перед подписчиками.

" Я полностью переосмыслил многие вещи, несу свою философию. Стараюсь давать полезные советы по поводу тренировок, питания, личностного роста, мотивирую людей для того, чтобы их жизнь менялась к лучшему. И, судя по отзывам и комментариям, у меня это получается. Хочу и дальше наращивать обороты и помогать людям меняться в лучшую сторону", — ответил Гриценко.

Роман Гриценко начинал ухаживать за Ольгой Бузовой еще на телепроекте "Дом-2". Тогда у него ничего не получилось. Позже он снова решил попробовать своим силы, но уже на другом проекте.