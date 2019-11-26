"Маршрутка, сэр!": в новокузнецком автобусе появился швейцар, открывающий двери

/Б/етономешалка

Пользователи социальных сетей обсуждают появление в Новокузнецке автобусного швейцара. В местной маршрутке № 14 безымянный герой открывает и закрывает двери, которые выдавлены с петель.

"В новокузнецком автобусе появился швейцар, который на каждой остановке открывает и закрывает двери. Как тебе такое, Илон Маск? Пока мы живем в 2019, Новокузнецк живет в 2046", – говорится в подписи к фотографиям.

Директор городской компании-перевозчика рассказала, что сломанный автобус пытаются найти. Уже даже объявили вознаграждение за помощь в поисках, однако отыскать машину с голубыми шторками и выдавленной дверью до сих пор не удается.