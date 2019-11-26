Священника в ЕАО задержали по подозрению в растлении несовершеннолетних

Биробиджанская епархия РПЦ подтвердила факт задержания настоятеля храма в селе Амурзет иеромонаха Спиридона (в миру – Юрий Абрамов).

Первые упоминания о задержании священнослужителя появились в местных СМИ и социальных сетях 25 ноября. Сообщалось, что якобы "шокирующие факты педофилии" были задокументированы в ходе действий силовых структур.

Суд арестовал Абрамова на два месяца. В это время будет проводиться расследование.

"В связи с задержанием в качестве подозреваемого по уголовному делу о растлении малолетних и решением Ленинского районного суда Еврейской автономной области (ЕАО) о заключении под стражу сроком на два месяца, штатный клирик Биробиджанской епархии иеромонах Спиридон (в миру – Абрамов Юрий Николаевич) Указом епархиального архиерея № 534-У от 25 ноября 2019 года освобожден от всех церковных послушаний в Биробиджанской епархии и запрещен в священнослужении на период проведения следственных действий", – сообщили в епархии.

Представители церкви рассчитывают на то, что следствие сможет объективно установить все факты и выяснить правду.