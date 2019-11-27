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Альфа-Банк сэкономит 29 тонн бумаги в год

, ИА "Амител"
Это позволит сделать новая экологичная упаковка карт

Теперь карты Альфа-Банка доставляются в новой экологичной упаковке, использование которой позволит ежегодно экономить 29 тонн бумаги. В следующем году Альфа-Банк планирует доставить клиентам около 1 млн карт.

"Чтобы доставить карту клиенту, банки тратят много бумаги: нужен и конверт, и документы на подпись. Мы с этим боремся, но совсем избавиться от бумаги пока не позволяет законодательство, поэтому мы решили перейти на экологичные материалы и сократили объем документов до минимально возможного. Надеюсь, другие банки также последуют нашему примеру", – заявил директор по маркетингу Альфа-Банка Алексей Гиязов.

Новый конверт сделан из разлагающегося материала – специальной бумаги, сертифицированной международной экологической ассоциацией FSC*. Это значит, что способ добычи и обработки материалов не уничтожает леса.

Альфа-Банк отказался от обычных красок, производство которых причиняет ущерб природе. Теперь все надписи на конверте выполнены соевыми чернилами, безопасными в производстве и полностью испаряющимися через год, а также тиснением.

Объем сопроводительных документов оптимизирован: лишнее убрали, сложное упростили.

Напоминаем, уже более года Альфа-Банк предлагает клиентам карты с цифровой доставкой. Такие карты в виде цифровых токенов загружаются в Apple Pay / Google Pay* и позволяют оплачивать покупки смартфоном, а в интернете – по реквизитам, которые можно посмотреть в мобильном приложении банка. Саму физическую карту можно при этом не получать совсем – и это самый экологичный вариант из всех возможных.

АО "Альфа-Банк"

*ЭфЭсСи, Эппл Пэй/Гугл Пэй – прим. ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

27.11.2019 10:17
- гость -

а что дешевле?
принтер и бумага или нововведения..

27.11.2019 10:19
- гость -

альфа-банк - это сплошной пиар

27.11.2019 10:59
- гость -

Я думал они про туалетную бумагу. Типа: сократим зарплаты сотрудникам и заодно круто сэкономим на офисных туалетах...

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