Победитель "Битвы экстрасенсов" назвал самые авантюрные знаки зодиака

Победитель "Битвы экстрасенсов" Мехди Эбрагими Вафа рассказал Starhit о самых авантюрных знаках зодиака. По его словам, эти люди рождаются уже со склонностью к приключениям.

На пятом месте – Овны.

Овнам никогда не сидится на месте, они постоянно в движении. Если они проснулись утром в одном городе, то есть вероятность, что засыпать они будут уже в другом. И это норма. Также они отличаются быстротой мысли, трудолюбием и общительностью. Для них не составит никакого труда найти общий язык с любым человеком, поэтому они легко добираются автостопом до любой точки планеты. Овны способны удивлять хоть каждый день.

Четвертое место занимают Тельцы.

Телец любит "чего-то ждать". Он проживает момент ожидания и подготовки к чему-либо с особым трепетом. Если, например, ему предлагают уехать в ночное путешествие, он 100% согласится, и будет ждать время отъезда, просчитывая нюансы. У Тельцов есть острая нужда в путешествиях, они готовы рисковать, но только если будут уверены в безопасности.

Третья позиция у Стрельцов.

Стрельцы рискуют всегда и во всем. Если они что-то задумали, то ничего не сможет их остановить. Люди данного знака отличаются особенной энергичностью, свободолюбием и позитивным настроем. Они могут поражать своими идеями, к чему нельзя привыкнуть. Их авантюризм очень часто оборачивается радостью и приносит свои плоды.

Второе место занимает Водолей.

Водолеи стремятся двигаться вперед и только вперед. Они всегда готовы к подвигам. Иногда даже сами того не понимая, Водолеи могут прописать в своей голове план действий и воплотить его в жизнь через любые преграды. Это увлекающийся и жадный до новых знаний знак. Сегодня он играет в шахматы, а завтра уже скачет на коне, а послезавтра и вовсе взбирается в гору.

Первое место среди авантюристов занимают Близнецы.

Люди этого знака бесконечно изобилуют идеями, хотят попробовать все, успеть везде. Также их смело можно назвать бесстрашными, многогранными и взрывоопасными. Чаще всего они живут одним днем, что, скорее всего, и помогает им успевать выполнять огромное количество дел, достигать больших вершин.