КамАЗ сорвался с обрыва в Республике Алтай. Водитель госпитализирован

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61-летний житель Алтайского края за рулем автомобиля КамАЗ не справился с управлением и съехал с трассы в Чемальском районе.

Уточняется, что инцидент произошел 25 ноября на 17-м километре автодороги Усть-Сема – Чемал – Куюс.

В результате ДТП водитель с полученными травмами был доставлен в районную больницу. О характере травм информации нет. Тестирование на наличие алкоголя в крови дало отрицательный результат.

Инспекторы ДПС установили, что авария произошла, в частности, из-за гололеда на дороге. Автоинспекторы составили соответствующий акт о неудовлетворительных дорожных условиях. По данному факту возбуждено административное расследование, сообщили в республиканском МВД.