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Житель Томска проведет 12 лет в тюрьме за убийство своей жены и ее любовника

, ИА "Амител"
Мужчина застал влюбленных вместе и применил оружие
Фото: redroom.ru

Фото: redroom.ru

Житель Томска в 2018 году застрелил из обреза свою жену и ее любовника. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима, сообщает портал vtomske.ru.

Между осужденным и супругой долгое время развивались напряженные отношения. Вскоре женщина ушла из дома и подала заявление на развод. Мужчина несколько раз безуспешно пытался примириться с женой и отчаявшись ночью пришел к дому, где она проживала. Через окно он увидел ее в компании нового возлюбленного.

Томич вернулся домой, взял обрез и застрелил обоих. Во время суда он настаивал на том, что на преступление его толкнуло аморальное поведение супруги.

Тем не менее он был признан виновным. Следующие 12 лет жизни 58-летний мужчина проведет в колонии строгого режима.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.11.2019 15:38
Qwerty

"Во время суда он настаивал на том, что на преступление его толкнуло аморальное поведение супруги. Тем не менее он был признан виновным"
Вы так пишете, как будто она на самом деле вела себя аморально.
Как нормальный человек - ушла от него, подала на развод, а не наставляла рога втихую.
За такое 2 пожизненных минимум - за каждую отнятую жизнь, аморально себя вела, ишь ты бедный несчастный, а убить 2-х людей не аморально ни разу

26.11.2019 15:44
Дмитрий

Вот нормальные у нас законы, умышленное двойное убийство и всего то 12 лет, абалдеть

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