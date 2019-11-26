Житель Томска проведет 12 лет в тюрьме за убийство своей жены и ее любовника

Житель Томска в 2018 году застрелил из обреза свою жену и ее любовника. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима, сообщает портал vtomske.ru.

Между осужденным и супругой долгое время развивались напряженные отношения. Вскоре женщина ушла из дома и подала заявление на развод. Мужчина несколько раз безуспешно пытался примириться с женой и отчаявшись ночью пришел к дому, где она проживала. Через окно он увидел ее в компании нового возлюбленного.

Томич вернулся домой, взял обрез и застрелил обоих. Во время суда он настаивал на том, что на преступление его толкнуло аморальное поведение супруги.

Тем не менее он был признан виновным. Следующие 12 лет жизни 58-летний мужчина проведет в колонии строгого режима.