Уволилась главный кадровик краевого парламента

Начальник отдела по вопросам госслужбы и кадров краевого Заксобрания Маргарита Королева ушла в отпуск с последующим увольнением, сообщили amic.ru в АКЗС. Заявление она написала по собственному желанию, оно подписано.

Телеграм-каналы связывают это увольнение с проверкой прокуратуры, которая якобы проводилась на предмет изучения работы помощников депутатов. Однако в парламенте вопрос прокурорской проверки никак не комментируют. Amic.ru направил запрос в прокуратуру Алтайского края.

У депутата АКЗС может быть до пяти помощников, из них зарплату из бюджета может получать только один. Год назад в АКЗС произошел конфликт между депутатами и главой аппарата Инной Казанцевой из-за того, что она предложила пересмотреть условия работы помощников: снизить им зарплаты и запретить депутатам брать в помощники родственников. Парламентарии приняли предложение в штыки и в итоге от него отказались.