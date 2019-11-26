Более трехсот человек пострадали при землетрясении в Албании

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на территории Албании сегодня, 26 ноября. Самые сильные толчки были зафиксированы в Тиране и Дурресе.

По данным на 11:00 по московскому времени, известно о шести погибших и более 300 раненых, сообщает РИА "Новости".

Закрыты все школы и сады. На местах, где обрушились здания, работают спасательные службы, так как под завалами еще могут быть люди. Некоторые районы в столице Албании находятся без электричества.

Есть ли среди пострадавших жители России, пока неизвестно. В своем Facebook посольство России в Албании сообщило, что "на текущий момент информация о пострадавших российских гражданах не поступала".