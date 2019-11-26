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Ученые объяснили, чем полезны ночные кошмары

, ИА "Амител"
Исследования показали, что страшные сны – подготовка мозга к реальным трудностям
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Ученые из Женевского университета заявили, что страшные сны полезны для нервной системы человека, пишет ТАСС. Они проводили исследования совместно с американскими коллегами, а результаты опубликовали в журнале Human Brain Mapping. Авторы работы считают, что сон можно использовать как терапию при повышенной тревоге у пациентов.

В ходе исследования ученые анализировали сны разных людей. В эксперименте участвовали 18 человек. Исследователи следили за их мозговой активностью во время сна, будили и спрашивали, снилось ли им что-нибудь страшное.

"Анализируя активность мозга в зависимости от ответов участников эксперимента, мы выявили два участка, ответственных за ощущение страха во сне: это островковая доля и передняя поясная кора", – цитирует ТАСС специалиста из Женевского университета Лампроса Перогамвроса.

В ходе следующего эксперимента ученые выяснили, как связаны между собой страх во сне и страх наяву. Как оказалось, после ночного кошмара участки мозга гораздо меньше реагируют на стрессы и неприятные ситуации в реальной жизни. Поэтому страшные сны можно считать подготовкой мозга к трудностям реальной жизни.

"Сновидения могут считаться подлинными тренировочными инструментами наших будущих реакций, и они способны потенциально подготовить нас к встрече с опасностью", – подвел итоги исследования Перогамврос.

Кстати, на этом специалисты свои исследования не закончили. Теперь они планируют изучить, возможно ли с помощью сновидений лечить тревожное состояние у пациентов.

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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