Еще одна проблема в Яровом. Горожане рассказали о кучах мусора на улице

Жители Ярового в социальных сетях рассказали о том, что в городе не вывозят свалки мусора.

"Прошел уже год после проведения так называемой мусорной реформы, а у нас как было, так и осталось: свалки мусора по всему городу. Валят, кто где вздумает", – написала местная жительница в сообществе Barnaul22.

Женщина пояснила, что в городе недостаточно мусорных контейнеров. При этом она отметила, что за вывоз отходов на человека стабильно начисляют по 67,70 рубля.

"И это санаторная зона. Это ж надо так не любить свой город и превратить его в свалку", – добавила горожанка.

В комментариях под публикацией отметили, что подобная проблема существует и в Славгороде. Напряженная ситуация с мусором совсем недавно обсуждалась и в Бийске, где из-за свалок был введен режим ЧС. А жители села Жуковка Павловского района и вовсе отказались заключать договор о вывозе мусора.