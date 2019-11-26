Ученые рассказали, как женщинам быстро и просто повысить самооценку

Американские ученые из университета штата Флорида провели эксперимент и выяснили, как легко повысить женскую самооценку. По их мнению, нужно реже смотреться в зеркало, пишут "Известия".

В эксперименте участвовали только женщины. Дамы были поделены на две группы. Одна из них должна была меньше смотреться в зеркало, а другая, наоборот, чаще.

По словам ученых, те, что видели свое отражение в зеркале редко, начинали меньше тревожиться относительно своей внешности. Кроме того, у них уменьшалось депрессивное состояние, они становились более веселыми и жизнерадостными. Также специалисты отмечают, что это же правило может помочь и мужчинам.