Ситуация с безработицей в Алтайском крае носит сезонный характер

Количество безработных в Алтайском крае в осенне-зимний период увеличивается, а в весенне-летний снижается, рассказали в управлении Алтайского края по труду и занятости населения.
Максимальная численность безработных фиксируется в начале ноября, а со второй половины начинается сезонный рост, который не оказывает влияния на рынок труда. Более 40% обратившихся в службу занятости в ноябре-декабре ранее были заняты в сельском хозяйстве.
В период с 13 по 19 ноября численность зарегистрированных на бирже труда возросла на 839 человек и составила 13 784 человека, что на 108 человек меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, отмечает официальный сайт Алтайского края.
Комментарии
враньЁ
Ну так она везде носит сезонный характер.Тем не менее ,Алтайский край- лидер в этом вопросе.
И с каждым годом всё сезоннее и сезоннее.
новую отмазку придумали
А при советской власти лето было круглый год? Безработицы же не было.