В России не осталось свободных IP-адресов

В России и на Ближнем Востоке закончились свободные IP-адреса протокола IPv4 (Internet Protocol version 4). Последнее распределение оставшихся адресов провели 25 ноября, сообщается на сайте интернет-регистратора RIPE NCC. В сообщении также говорится, что на работе сайтов это никак не отразится.

Эксперты ждали истощения чуть раньше: последний IP-адрес должны были зарегистрировать еще в сентябре. IPv4 – самый используемый и распространенный протокол. Он появился в сентябре 1981 года и был рассчитан на 4,3 миллиарда адресов. Из них более 46 миллионов IPv4-адресов были зарегистрированы для российских компаний.

То, что адреса скоро закончатся, прогнозировали, а потому ситуация не должна вызвать проблем. Теперь адреса протокола IPv4 будут восстанавливать из числа тех, которыми больше никто не пользуется. Восстановленные интернет-адреса получат те компании, которые находятся в специальном списке ожидания.

Отмечается также, что в Европе уже давно перешли на новый протокол нового поколения IPv6. Его ресурсов хватит на сотни миллиардов компаний, а потому IPv6 адреса закончатся еще нескоро. Истощение адресов IPv4 – еще один шаг к масштабному переходу на новый протокол, в том числе и в России.