Подросток спас девятилетнюю девочку от изнасилования в Иркутске

Старшеклассник из Иркутска стал свидетелем похищения ребенка и помешал совершить преступление, сообщает "Ирсити".

Сообщается, что 48-летний мужчина припарковался в районе торговых складов, увидел проходящую мимо школьницу и с применением силы затолкал ее в машину.

Крики услышал проходящий мимо 16-летний подросток. Он обратился за помощью к прохожему мужчине. Вместе они догнали автомобиль злоумышленника и перекрыли ему путь. С места происшествия преступник сбежал.

Через несколько часов его удалось задержать. Похитителем оказался 48-летний мужчина, который с 2001 года отсидел два срока за совершение преступлений сексуального характера. Освободился он в 2017 году.