Подросток спас девятилетнюю девочку от изнасилования в Иркутске

Старшеклассник из Иркутска стал свидетелем похищения ребенка и помешал совершить преступление, сообщает "Ирсити".
Сообщается, что 48-летний мужчина припарковался в районе торговых складов, увидел проходящую мимо школьницу и с применением силы затолкал ее в машину.
Крики услышал проходящий мимо 16-летний подросток. Он обратился за помощью к прохожему мужчине. Вместе они догнали автомобиль злоумышленника и перекрыли ему путь. С места происшествия преступник сбежал.
Через несколько часов его удалось задержать. Похитителем оказался 48-летний мужчина, который с 2001 года отсидел два срока за совершение преступлений сексуального характера. Освободился он в 2017 году.
Комментарии
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Похитителем оказался 48-летний мужчина, который с 2001 года отсидел два срока за совершение преступлений сексуального характера. Освободился он в 2017 году.
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Жесть... Какого хрена педофилов выпускают из тюрьмы?!? Их или утилизировать надо или сажать на пожизненное.