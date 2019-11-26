Алтайский край вернулся в список лучших регионов по нацпроектам

Алтайский край занял 17-е место из 20 возможных в рейтинге "Медиалогии" по упоминаемости регионов России в контексте достижения национальных целей и выполнения до 2024 года стратегических задач.

В обновленном рейтинге только два сибирских региона – Новосибирская область (13-е место) и Алтайский край. Напомним, что по итогам сентября край выпал из списка лучших. По данным за август регион занимал 13-е место. В топ-20 край попадал еще в марте и январе.

Ранее сообщалось, что Алтайский край – один из лучших в Сибири по освоению денег на национальные проекты. По информации на 1 ноября, запланированные на их реализацию инвестиции освоены на 73%. Об этом рассказал зампред правительства края, министр финансов Данил Ситников.

В целом объем средств, которые будут направлены в ближайшие шесть лет на реализацию национальных проектов в регионе, составит 140 млрд рублей. Такие данные в феврале привел губернатор Алтайского края Виктор Томенко на Российском инвестиционном форуме.

В крае утверждены паспорта 52 региональных программ, которые будут реализованы в рамках нацпроектов. Среди капиталоемких можно отметить "Безопасные и качественные дороги" и "Комфортную городскую среду". На реализацию проекта "Образование" за шесть лет будет направлено три миллиарда рублей.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 52 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При расчете учитывается упоминание регионов России в контексте "майского указа" президента России Владимира Путина по нацпроектам. Рейтинг показывает, насколько качественно формируется в СМИ информационное поле вокруг региона, и чем выше место в списке, тем позитивнее его имидж.