Путин рассказал школьникам, что "должно щелкнуть" при выборе профессии

Президент России Владимир Путин на Всероссийском открытом уроке "Школа завтрашнего дня" рассказал подрастающему поколению, как выбрать профессию на будущее, сообщает РИА "Новости".

"Должно быть что-то внутри. Щелкнуть должно в какой-то момент, чтобы человек понял, что вот здесь он добьется максимального результата. Я хочу пожелать всем, кто выбирает сейчас себя, выбирает свою жизнь, профессию, свое будущее, тщательно над этим работать", — сказал президент. И если появится дело, которому захочется посвятить всю жизнь, то появится и усидчивость.

Вспоминая свой выбор профессии Путин рассказал, что у него были "очень сложные дискуссии" с родителями.

"У меня вначале были желания самые разные, как и у всех молодых людей — моряком и летчиком. Я внимательно все это смотрел, изучал", — рассказал президент. Приходилось даже посещать разные учебные заведения, чтобы понимать, что там происходит.

Путин посоветовал школьникам все это на себя примерять, и тогда можно будет почувствовать, хочется ли этим делом заниматься всю жизнь.

"Мы когда в школе учимся, потом в высшей школе, в университете, в институте, многие вещи нам кажутся ненужными, потому что они на первый взгляд не имеют практического применения. Но это не так. Накопление знаний формирует мировоззрение, а это база, на которой развивается человек и добивается успехов. Мы даже что-то можем забыть, какую-то конкретную информацию из того что мы учили или из того, что получаем от родителей, но это ложится к нам в фундамент нашей будущей жизни, формирует нас", — дал наставления президент.