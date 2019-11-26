В Барнауле завершилось голосование за территории, которые необходимо благоустроить

В Барнауле завершилось интернет-голосование за общественные территории, которые будут обновлены в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает администрация города.

Голосование завершилось в полночь, 26 ноября. Итоги будут подведены в пятницу, 29 ноября, на заседании общественной комиссии по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды".

В тройке лидеров оказались три участка: парк "Изумрудный", Мизюлинская роща и зеленая зона на пересечении ул.С.Ускова и ул.Взлетной.

Напомним, барнаульцы две недели выбирали те общественные территории, которые будут благоустроены в 2020 году. Было предложено 44 территории. В общей сумме было отдано 50 тыс. 611 голосов.

Стоит отметить, что в этом году были скорректированы правила голосования, чтобы сделать механизм более прозрачным: проголосовать можно было только единожды (1 голос = 1 ip-адрес) и максимум за три территории. Однако в итоге получилось так, что один человек голосовал сразу за всю организацию, а в некоторых случаях и за абсолютно неизвестных ему людей, которые, соответственно, теряли право голоса.

Ранее сообщалось, что мэрия Барнаула может благоустроить в 2020 году больше трех общественных территорий. Это будет зависеть от того, какие по объему территорий и требуемых затрат объекты будут лидировать.