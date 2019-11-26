Вторник, 26 Ноябрь, 21:03

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,02
€ 70,52
Обь
45см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеКоммунальные аварии в Барнауле Аварии в энергосистеме Алтая
Новости

В Барнауле завершилось голосование за территории, которые необходимо благоустроить

, ИА "Амител"
Барнаульцы две недели выбирали общественные места, которые будут обновлены в 2020 году
Победил 'Изумрудный' / Фото: gdevbarnaule.ru

Победил "Изумрудный" / Фото: gdevbarnaule.ru

В Барнауле завершилось интернет-голосование за общественные территории, которые будут обновлены в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает администрация города.

Голосование завершилось в полночь, 26 ноября. Итоги будут подведены в пятницу, 29 ноября, на заседании общественной комиссии по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды".

В тройке лидеров оказались три участка: парк "Изумрудный", Мизюлинская роща и зеленая зона на пересечении ул.С.Ускова и ул.Взлетной.

Напомним, барнаульцы две недели выбирали те общественные территории, которые будут благоустроены в 2020 году. Было предложено 44 территории. В общей сумме было отдано 50 тыс. 611 голосов.

Стоит отметить, что в этом году были скорректированы правила голосования, чтобы сделать механизм более прозрачным: проголосовать можно было только единожды (1 голос = 1 ip-адрес) и максимум за три территории. Однако в итоге получилось так, что один человек голосовал сразу за всю организацию, а в некоторых случаях и за абсолютно неизвестных ему людей, которые, соответственно, теряли право голоса.

Ранее сообщалось, что мэрия Барнаула может благоустроить в 2020 году больше трех общественных территорий. Это будет зависеть от того, какие по объему территорий и требуемых затрат объекты будут лидировать.

№ п/п

Название объекта

Количество голосов / Процент   

1

Парк "Изумрудный"

8830 (17.45%)

2

Мизюлинская роща

8808 (17.40%)

3

Зеленая зона на пересечении ул.С.Ускова и ул.Взлетной

8655 (17.10%)

4

Сквер "Победы" по ул.Новосибирской, 16в

4817 (9.52%)

5

Зеленая зона от ул.Герцена, 6 до ул.Куйбышева

2054 (4.06%)

6

Парк "Юбилейный", расположенный между ул.Гущина, ул.Малахова, ул.Речной 3-й, ул.Чеглецова, ул.Северо-Западной

1918 (3.79%)

7

Демидовская площадь

1007 (1.99%)

8

Набережная Речного вокзала

984 (1.94%)

9

Сиреневый бульвар, расположенный по адресу: ул.Сиреневая, 7

712 (1.41%)

10

Зеленая зона, расположенная напротив дома N98, ограниченная ул.Антона Петрова

705 (1.39%)

11

Сквер Пушкина

676 (1.34%)

12

Зеленая зона по ул.Малахова, 116

666 (1.32%)

13

Зеленая зона, расположенная между домами №55а, 67, по пр-кту Красноармейскому

654 (1.29%)

14

Зеленая зона по ул.Малахова, 113

618 (1.22%)

15

Парк культуры и отдыха "Центральный" Центрального района по адресу: пр-кт Социалистический, 11

579 (1.14%)

16

Площадь Народная, расположенная по ул.Попова, 88а

539 (1.06%)

17

Аллея по ул.Георгиева, от Павловского тракта до ул.Энтузиастов

532 (1.05%)

18

Зеленая зона по ул.Юрина, от ул.Попова до ул.Солнечная Поляна

508 (1.00%)

19

Зеленый сквер (территория, расположенная за Краевым художественным музеем Алтайского края на площади Октября)

486 (0.96%)

20

Обской бульвар

459 (0.91%)

21

Аллея по ул.Малахова, от ул.Юрина до ул.Антона Петрова

437 (0.86%)

22

Сквер, расположенный в границах ул.Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80Гвардейской Дивизии,       Западной 5-й

428 (0.85%)

23

Зеленая зона от дома №33 по пр-кту Строителей до пер.Ядринцева

419 (0.83%)

24

Зеленая зона, расположенная по ул.Лазурной, 4

417 (0.82%)

25

Зеленая зона между домами №21 и 25 по пр-кту Строителей

409 (0.81%)

26

Зеленая зона от пер.Карева до ул.Аванесова, 132

402 (0.79%)

27

Зеленая зона по пр-кту Космонавтов, от пр-кта Ленина до ул.Попова

370 (0.73%)

28

Зеленая зона, расположенная по ул.Смирнова, от ул.Северо-Западной до ул.ПетраСухова

295 (0.58%)

29

Аллея "Радужная", расположенная по Малому Павловскому тракту, отул.Шумакова до ул.Панфиловцев

286 (0.57%)

30

Площадь Маршала Жукова

281 (0.56%)

31

Зеленая зона по ул.Молодежной, 15 (зеленая зона рядом с краевым театром драмы им В.М.Шукшина)

266 (0.53%)

32

Сквер, расположенный по ул.Шумакова, 17а

264 (0.52%)

33

Бульвар Медиков, расположенный по ул.Юрина, 166а

263 (0.52%)

34

Сквер "Кристалл", расположенный по ул.Малахова, 177е

241 (0.48%)

35

Проезд Полюсный, от пер.Ядринцева до жилого дома No93 по проезду Полюсному

199 (0.39%)

36

Зеленая зона по ул.Юрина, от дома № 48 по ул. Островского, до дома No 291 поул.Юрина

191 (0.38%)

37

Сквер, расположенный по адресу: ул.50 лет СССР, 29

187 (0.37%)

38

Зеленая зона, расположенная у здания по ул.Молодежной, 5

177 (0.35%)

39

Сквер "40-летия Победы", расположенный по ул.Георгиева, 32

174 (0.34%)

40

Зеленая зона, расположенная между домами №17, 19 по ул.Германа Титова

160 (0.32%)

41

Аллея "Малахитовая", расположенная по ул.50 лет СССР, 27а

157 (0.31%)

42

Сквер, расположенный по ул.Аванесова, от пер.Пожарного до пер.Присягина

141 (0.28%)

43

Зеленая зона, расположенная между домами №190, 194, 200 по ул.Антона Петрова

123 (0.24%)

44

Сквер "Ротонда", расположенный у здания по пр-кту Комсомольскому, 73

117 (0.23%)

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
21:01
Путин отменил введенные Ельциным детские пособия по 50 рублей 0
20:44
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные до нескольких дней 0
20:13
Житель Алтайского края спилил 131 пихту в канун Нового года 0
19:54
Две алтайские школьницы победили в конкурсе на лучшие рисунки воды 0
19:29
Сбербанк выяснил, сколько россияне в среднем тратят на ЖКХ 2
18:56
В Барнауле завершилось голосование за территории, которые необходимо благоустроить 0
18:27
Путин рассказал школьникам, что "должно щелкнуть" при выборе профессии 0
17:45
Подросток спас девятилетнюю девочку от изнасилования в Иркутске 4
17:37
Honda врезалась в Mazda на перекрестке в Барнауле 5
17:20
Ситуация с безработицей в Алтайском крае носит сезонный характер 8
17:07
В России не осталось свободных IP-адресов 2
16:27
Стало известно, когда в Рубцовске откроют обновленный драмтеатр 2
16:22
Ученые рассказали, как женщинам быстро и просто повысить самооценку 0
16:15
Будет ли 31 декабря выходным днем? 9
15:55
Более трехсот человек пострадали при землетрясении в Албании 0
15:49
Ученые объяснили, чем полезны ночные кошмары 0
15:30
Уволилась главный кадровик краевого парламента 11
15:10
Житель Томска проведет 12 лет в тюрьме за убийство своей жены и ее любовника 6
14:43
Победитель "Битвы экстрасенсов" назвал самые авантюрные знаки зодиака 2
14:36
КамАЗ сорвался с обрыва в Республике Алтай. Водитель госпитализирован 0
14:17
Девятилетняя девочка умерла после ДТП в Барнауле. Два месяца она боролась за жизнь 9
14:02
Алтайские промышленники поддержат студентов АлтГТУ именными стипендиями 1
13:45
Священника в ЕАО задержали по подозрению в растлении несовершеннолетних 3
13:32
"Маршрутка, сэр!": в новокузнецком автобусе появился швейцар, открывающий двери 1
13:20
Количество безработных стремительно растет в Алтайском крае 36
13:09
Ухажер Ольги Бузовой заявил, что не готов ради нее отказаться от Instagram 5
13:01
Куда ни кинь – всюду клин. Как барнаульцы могут остановить уничтожение парков 9
12:58
Кемеровская пенсионерка получила пять лет колонии за торговлю наркотиками 8
12:45
Минтранс и Западно-Сибирская железная дорога ускорили поставку угля в Яровое 1
12:25
Четверть россиян ежедневно смотрят ролики на YouTube 4
12:15
Зыбучие пески по-ростовски. Несколько водителей утопили машины в укрытом песком Дону 7
11:52
Ограничение продажи алкоголя в Новый год одобрили на федеральном уровне 23
11:40
Отопление и горячую воду отключили в 17 домах Барнаула из-за ремонта трубопровода 5
11:26
Минэнерго высоко оценило готовность барнаульского электросетевого комплекса к зиме 0
11:20
Татуировки для домашних животных в России хотят сделать обязательными 18
11:15
Новый ректор АГМУ провела массовые перестановки в руководстве вуза 8
11:02
Лучшие творческие коллективы Сибири выступят на юбилее АГИК 1
11:01
В Госдуме в очередной раз задумались сделать 31 декабря выходным днем 18
10:44
Бойцовский клуб. Автолюбители в Бийске устроили массовую драку на обочине 3
10:32
В барнаульской школе обучают детей английскому с помощью "говорящих" книг 0
10:27
Хотели как лучше. Семь ошибок при ремонте, за которые придется платить дважды 12
10:16
Вместо коллапса в аптеках после Нового года пройдет "мягкая революция" 4
10:15
Почему в России ипотека дороже, чем в Германии, и стоит ли рефинансировать ставку 13
10:02
В АлтГТУ пройдет полуфинал студенческого чемпионата мира по программированию 0
09:55
В Барнауле открыли первый за Уралом клуб ЮНЕСКО 0
09:39
Детский сироп как средство от ВИЧ. Почему инфицированным на Алтае заменили лекарство 7
09:24
Роспотребнадзор перед "черной пятницей" напомнил россиянам о контрафакте 2
09:06
Центробанк предложил новый способ борьбы с "зарплатным рабством" 11
08:48
Алтайский бодибилдер победил в турнире IFBB Diamond Cup в Праге 3
08:32
Рынок микрозаймов в России и за границей: где удобнее, выгоднее и надежнее 1
08:19
В Барнауле столкнулись две фуры и легковой автомобиль 5
08:01
На бесплатном бизнес-дне в Барнауле раскроют секреты конкурентоспособности 0
07:49
Комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований 59
07:31
"Росводоканал Барнаул" спишет пени должникам 0
07:12
Глава алтайского Минфина – о нежадности властей, бюджете и зарплатных приоритетах 9
07:03
Малышева назвала внешние признаки рака мозга 1
06:43
Когда Рождественский пост в 2019 году и зачем он нужен 7
06:22
Более 1,7 тысячи человек из 53 аварийных домов Бийска расселят в ближайшие семь лет 1
06:12
Небольшой снег обещают в Алтайском крае в последний вторник осени 1
06:01
На ножах. Алтайские общественники и бизнесмены "схлестнулись" в борьбе за лес 53
23:52
Неизвестный с ножом напал на детского врача в Пскове 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.