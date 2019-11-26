В Барнауле завершилось голосование за территории, которые необходимо благоустроить

В Барнауле завершилось интернет-голосование за общественные территории, которые будут обновлены в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает администрация города.
Голосование завершилось в полночь, 26 ноября. Итоги будут подведены в пятницу, 29 ноября, на заседании общественной комиссии по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды".
В тройке лидеров оказались три участка: парк "Изумрудный", Мизюлинская роща и зеленая зона на пересечении ул.С.Ускова и ул.Взлетной.
Напомним, барнаульцы две недели выбирали те общественные территории, которые будут благоустроены в 2020 году. Было предложено 44 территории. В общей сумме было отдано 50 тыс. 611 голосов.
Стоит отметить, что в этом году были скорректированы правила голосования, чтобы сделать механизм более прозрачным: проголосовать можно было только единожды (1 голос = 1 ip-адрес) и максимум за три территории. Однако в итоге получилось так, что один человек голосовал сразу за всю организацию, а в некоторых случаях и за абсолютно неизвестных ему людей, которые, соответственно, теряли право голоса.
Ранее сообщалось, что мэрия Барнаула может благоустроить в 2020 году больше трех общественных территорий. Это будет зависеть от того, какие по объему территорий и требуемых затрат объекты будут лидировать.
|
№ п/п
|
Название объекта
|
Количество голосов / Процент
|
1
|
Парк "Изумрудный"
|
8830 (17.45%)
|
2
|
Мизюлинская роща
|
8808 (17.40%)
|
3
|
Зеленая зона на пересечении ул.С.Ускова и ул.Взлетной
|
8655 (17.10%)
|
4
|
Сквер "Победы" по ул.Новосибирской, 16в
|
4817 (9.52%)
|
5
|
Зеленая зона от ул.Герцена, 6 до ул.Куйбышева
|
2054 (4.06%)
|
6
|
Парк "Юбилейный", расположенный между ул.Гущина, ул.Малахова, ул.Речной 3-й, ул.Чеглецова, ул.Северо-Западной
|
1918 (3.79%)
|
7
|
Демидовская площадь
|
1007 (1.99%)
|
8
|
Набережная Речного вокзала
|
984 (1.94%)
|
9
|
Сиреневый бульвар, расположенный по адресу: ул.Сиреневая, 7
|
712 (1.41%)
|
10
|
Зеленая зона, расположенная напротив дома N98, ограниченная ул.Антона Петрова
|
705 (1.39%)
|
11
|
Сквер Пушкина
|
676 (1.34%)
|
12
|
Зеленая зона по ул.Малахова, 116
|
666 (1.32%)
|
13
|
Зеленая зона, расположенная между домами №55а, 67, по пр-кту Красноармейскому
|
654 (1.29%)
|
14
|
Зеленая зона по ул.Малахова, 113
|
618 (1.22%)
|
15
|
Парк культуры и отдыха "Центральный" Центрального района по адресу: пр-кт Социалистический, 11
|
579 (1.14%)
|
16
|
Площадь Народная, расположенная по ул.Попова, 88а
|
539 (1.06%)
|
17
|
Аллея по ул.Георгиева, от Павловского тракта до ул.Энтузиастов
|
532 (1.05%)
|
18
|
Зеленая зона по ул.Юрина, от ул.Попова до ул.Солнечная Поляна
|
508 (1.00%)
|
19
|
Зеленый сквер (территория, расположенная за Краевым художественным музеем Алтайского края на площади Октября)
|
486 (0.96%)
|
20
|
Обской бульвар
|
459 (0.91%)
|
21
|
Аллея по ул.Малахова, от ул.Юрина до ул.Антона Петрова
|
437 (0.86%)
|
22
|
Сквер, расположенный в границах ул.Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80Гвардейской Дивизии, Западной 5-й
|
428 (0.85%)
|
23
|
Зеленая зона от дома №33 по пр-кту Строителей до пер.Ядринцева
|
419 (0.83%)
|
24
|
Зеленая зона, расположенная по ул.Лазурной, 4
|
417 (0.82%)
|
25
|
Зеленая зона между домами №21 и 25 по пр-кту Строителей
|
409 (0.81%)
|
26
|
Зеленая зона от пер.Карева до ул.Аванесова, 132
|
402 (0.79%)
|
27
|
Зеленая зона по пр-кту Космонавтов, от пр-кта Ленина до ул.Попова
|
370 (0.73%)
|
28
|
Зеленая зона, расположенная по ул.Смирнова, от ул.Северо-Западной до ул.ПетраСухова
|
295 (0.58%)
|
29
|
Аллея "Радужная", расположенная по Малому Павловскому тракту, отул.Шумакова до ул.Панфиловцев
|
286 (0.57%)
|
30
|
Площадь Маршала Жукова
|
281 (0.56%)
|
31
|
Зеленая зона по ул.Молодежной, 15 (зеленая зона рядом с краевым театром драмы им В.М.Шукшина)
|
266 (0.53%)
|
32
|
Сквер, расположенный по ул.Шумакова, 17а
|
264 (0.52%)
|
33
|
Бульвар Медиков, расположенный по ул.Юрина, 166а
|
263 (0.52%)
|
34
|
Сквер "Кристалл", расположенный по ул.Малахова, 177е
|
241 (0.48%)
|
35
|
Проезд Полюсный, от пер.Ядринцева до жилого дома No93 по проезду Полюсному
|
199 (0.39%)
|
36
|
Зеленая зона по ул.Юрина, от дома № 48 по ул. Островского, до дома No 291 поул.Юрина
|
191 (0.38%)
|
37
|
Сквер, расположенный по адресу: ул.50 лет СССР, 29
|
187 (0.37%)
|
38
|
Зеленая зона, расположенная у здания по ул.Молодежной, 5
|
177 (0.35%)
|
39
|
Сквер "40-летия Победы", расположенный по ул.Георгиева, 32
|
174 (0.34%)
|
40
|
Зеленая зона, расположенная между домами №17, 19 по ул.Германа Титова
|
160 (0.32%)
|
41
|
Аллея "Малахитовая", расположенная по ул.50 лет СССР, 27а
|
157 (0.31%)
|
42
|
Сквер, расположенный по ул.Аванесова, от пер.Пожарного до пер.Присягина
|
141 (0.28%)
|
43
|
Зеленая зона, расположенная между домами №190, 194, 200 по ул.Антона Петрова
|
123 (0.24%)
|
44
|
Сквер "Ротонда", расположенный у здания по пр-кту Комсомольскому, 73
|
117 (0.23%)
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