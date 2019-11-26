Сбербанк выяснил, сколько россияне в среднем тратят на ЖКХ

В Сбербанке подсчитали траты россиян на услуги ЖКХ, которые за год выросли примерно на 3%, сообщает РИА "Новости".

Между тем, как выяснилось, в некоторых регионах платежи растут быстрее среднего показателя по стране. "Особенно выделяются Белгородская и Кировская области, где россияне в этом году тратят соответственно на 17,5% и 15,6% больше, чем в 2018 году", — говорится в сообщении Сбербанка. По оценке аналитиков, это может быть связано с реформой системы утилизации бытовых отходов, а также с изменением методологии учета энергопотребления.

А вот в шести регионах наоборот произошло незначительное снижение платежей за ЖКХ за девять месяцев: Ульяновской области, Мордовии, Камчатке, Магаданской и Псковской областях, а также Республики Алтай.

В среднем на оплату ЖКХ, по подсчетам Сбербанка, российская семья тратит 9% своих доходов. Наиболее сильно бьют по кошельку коммунальные платежи в Рязанской области (13,1% от расходов на потребление), Чукотского АО (12,7%), Еврейской АО и Камчатского края — по 12,6%. При этом в Камчатском крае дорого стоят и сами услуги ЖКХ: медианные затраты по итогам девяти месяцев 2019 года составили 7983 рублей.

Дешевле всего услуги ЖКХ в третьем квартале стоили в Тамбовской области (1,7 тыс. рублей), Чувашии (1,7) и Калмыкии (1,8).

В среднем по стране расходы семей на ЖКХ составили 3826 руб. в месяц, что на 3% выше, чем в прошлом году. В оценку стоимости включены траты на газ, электроэнергию, водоснабжение, тепловую энергию, а также капитальный ремонт.