Две алтайские школьницы победили в конкурсе на лучшие рисунки воды

Конкурс проводится с 2014 года / Фото: moscowcharity.ru

Алтайские школьницы победили во Всероссийском конкурсе детского рисунка "Разноцветные капли", сообщили координаторы мероприятия.

Победительницами в номинациях "Река Обь" и "Телецкое озеро" стали Кристина Кунгурцева (11 лет) из Камня-на-Оби и Елизавета Свиридова (14 лет) из Белокурихи. Они получат дипломы и полезные экологические призы. Кроме того, их работы проиллюстрируют очередной тираж ежегодного "Водного календаря".

Как подчеркнули координаторы конкурса, в 2019 году участие в "Разноцветных каплях" приняли более восьми тысяч детей из 80 регионов России. Проводится мероприятие с 2014 года, за это время было прислано более 50 тыс. работ со всей страны.

Конкурс направлен на культивирование бережного отношения к водным ресурсам. Его организатором выступило Минприроды России в рамках ФЦП "Вода России" при поддержке движения ЭКА.