Матвиенко призвала отменить или снизить налоги для малого и среднего бизнеса

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что сегодня малый и средний бизнес в России нуждаются в серьезном снижении налоговой нагрузки, сообщает РИА "Новости".

"Я бы малый и средний бизнес если бы и не вывела вообще из-под налогов, то существенно обратила бы для них налоговую нагрузку", – сказала Матвиенко в эфире "России 24".

По ее мнению, такой маневр дал бы возможность для роста малого и среднего бизнеса в стране. В итоге это сделает еще более привлекательным инвестиционный климат в России.

"Снижение налоговой нагрузки на средний и малый бизнес позволило бы и увеличить количество таких предприятий, и повысило бы поступающие в бюджет доходы", – уверена Матвиенко.

А пока что, по ее словам, в стране пока не очень хорошо обстоят дела с развитием этого направления.

Напомним, о снижении налогов для малого бизнеса говорили еще в 2015 году. Тогда такая инициатива должна была попасть в антикризисный план правительства. В 2018 году сообщали о неком документе Минэкономразвития, согласно которому правительство России займется перезагрузкой поддержки малого и среднего бизнеса.