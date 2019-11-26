Регионам хотят дать право снижать штрафы за нарушение ПДД

Российским регионам могут предоставить право снижать размер штрафов, в том числе за нарушение правил платной парковки, сообщает РИА "Новости".

О соответствующей инициативе задумались власти Москвы. "Сегодня, если формально отвечать, мы не можем в Москве снизить размер штрафа, нам не дает на это право федеральный кодекс. Он должен делегировать субъектам РФ право снижать размер штрафа. Мы можем поработать над тем, чтобы такую федеральную инициативу предложить", – рассказал глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

В пример он привел отсутствие у москвичей возможности оплачивать штрафы за нарушение правил платной парковки с 50% скидкой, при этом такая возможность есть при ряде других нарушений ПДД.

Как пояснил Семенников, еще предстоит обсудить процент, на который будут уменьшать штраф.

"Это может быть не 50%, а 10 или 20%. Надо смотреть на стоимость парковки в конкретном районе, допустим, если это центр города, то штраф не может быть меньше, чем оплата парковочной сессии. Но есть и места, где плата за парковку 40 рублей. И половина от штрафа пять тысяч – это существенная сумма штрафа для таких граждан", – отметил Семенников.

По его словам, идея очень продуктивна. Ведь власти на местах смогут самостоятельно решать, какой скидкой стимулировать граждан на оплату штрафа.