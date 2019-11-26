Алтайский депутат рассказал о ремонте моста за неделю после запроса главе района

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram о практически моментальном приведении в порядок моста в одном из сел региона.

"Не так давно в своих социальных сетях освещал тему изношенности моста в поселке Степной Усть-Калманского района. Как уже отмечал, этот мост является частью школьного маршрута для учеников, и жители были обеспокоены многолетним отсутствием ограждения", — ввел в курс дела Бессарабов.

Узнав о проблеме депутат направил запрос главе района с просьбой принять безотлагательные меры, для безопасности передвижения по мосту. Средства нашлись, ограждения установлены. На все потребовалась неделя.

"Как не вспомнить слова нашего президента на ХIХ съезде партии "Единая Россия" о том, что нужно стараться своими силами решать вопросы граждан, не проходить мимо и добиваться справедливости. Ведь, оказывается, возможность устранения проблемы можно найти", — отметил Бессарабов.

Также депутат передал спасибо главе района за содействие. "Рад, что проблема решена", — заключил Бессарабов.

Напомним, ранее депутат рассказал о поступившей к нему жалобе от жителей села. Они сообщили, что изношенность и отсутствие ограждений неоднократно приводили к тому, что с моста падали животные и транспорт. После Бессарабов заверил, что будет контролировать приведение объекта в порядок.

Что касается отсылки к президенту России Владимиру Путину на ХIХ съезде "Единой России", то на этом мероприятии глава государства посоветовал партийцам "терзать и трясти" чиновников на местах, чтобы добиваться принятия решений во всех сферах, где это необходимо. Кроме того, он попросил единороссов быть лидерами и не стесняться проявлять свои лидерские качества, особенно если это касается вопросов помощи людям.