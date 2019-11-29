Почему по контракту служить удобнее и выгоднее, чем по призыву? Инфографика

Для молодых людей в России служба в армии – это обязанность. Многих пугает перспектива "потратить" на это целый год жизни. Но государство дает призывникам возможность поступить на службу по контракту и провести это время с пользой, а не потратить его. Да, служить нужно будет не один, а минимум два года (но можно заключить контракт и на три). Зато при этом не придется жить в казарме и вставать в 6:00. Военнослужащим-контрактникам предлагают не только комфортные условия проживания, но также и выходные, отпуска, достойную зарплату и различные льготы.
Каждый год более 1000 человек из Алтайского края поступают на военную службу по контракту, и количество желающих постоянно растет. Многие из них выбирают военное дело в качестве карьеры и заключают следующие контракты. Тем более что в дальнейшем военнослужащий имеет право приобрести собственное жилье по военной ипотеке. Подробнее о том, в чем преимущество военной службы по контракту, кто в России может на нее поступить и какие за это положены льготы – в нашей инфографике.
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Пункт отбора на военную службу по контракту:
г. Барнаул, ул. Цеховая, 25
8 (3852) 61-15-07
Комментарии
Во все странах контракты.
Однозначно армия должна быть контрактной с сетью чвк, сотрудничающих с Минобороны.
Высокая зарплата и большой соц пакет.
Техника сложная и требует долгого обучения и повышения квалификации.
Большие войсковые операции, с горами трупов на никому не нужных безымянных высотах, с мегатоннами сожжённой бронетехники - это все влажные воспоминания любителей Второй Мировой войны, не более.
Сейчас эпоха гибридных войн, с гипер ультра оснащённым спецназом, точечными ракетными ударами и спутниковой разведкой.
Призыв - позор! По 100+к - с ума сойти.
с гипер ультра оснащённым
забыли про супер-пупер
Хорошая попытка, но нет.
что-бы служить по контракту необходимо пройти срочную службу т.е. 1 год а там уже на усмотрение как правило ком. части срочную службу не кто не отменял
А я бы пошел, чем очковтирательством в очередном салоне сотовой связи заниматься.
29.11.2019 08:55
- гость -
Иди) вмдимо, желающих поубавилось, агитация началась)
Зачем вообще кому-то служить?
То чему учатся один год на службе можно обучить в школе.
29.11.2019 08:52
wowan
Кудах-кудах