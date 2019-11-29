Почему по контракту служить удобнее и выгоднее, чем по призыву? Инфографика

Для молодых людей в России служба в армии – это обязанность. Многих пугает перспектива "потратить" на это целый год жизни. Но государство дает призывникам возможность поступить на службу по контракту и провести это время с пользой, а не потратить его. Да, служить нужно будет не один, а минимум два года (но можно заключить контракт и на три). Зато при этом не придется жить в казарме и вставать в 6:00. Военнослужащим-контрактникам предлагают не только комфортные условия проживания, но также и выходные, отпуска, достойную зарплату и различные льготы.

Каждый год более 1000 человек из Алтайского края поступают на военную службу по контракту, и количество желающих постоянно растет. Многие из них выбирают военное дело в качестве карьеры и заключают следующие контракты. Тем более что в дальнейшем военнослужащий имеет право приобрести собственное жилье по военной ипотеке. Подробнее о том, в чем преимущество военной службы по контракту, кто в России может на нее поступить и какие за это положены льготы – в нашей инфографике.

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Пункт отбора на военную службу по контракту:

г. Барнаул, ул. Цеховая, 25

8 (3852) 61-15-07