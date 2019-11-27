Снег и гололедицу на дорогах обещают в среду в Алтайском крае

В Алтайском крае в среду днем, 27 ноября, ожидается -6...-11 градусов. На большей части территории региона снег, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду с усилением до 13 метров, сообщает ЦГМС по краю.

Днем 28 ноября в регионе обещают -7...-12 градусов, а 29 ноября будет до -6...-11°C. Температура ночью в эти дни будет в пределах -11...-22 градуса.

В Барнауле 27 ноября ожидается -8...-10 градусов. Временами снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.