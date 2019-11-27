Греф обвинил себя в утечке данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами банка прокомментировал недавнюю утечку персональных данных из кредитной организации, пишет РБК.

"Мы строили защиту внешнюю. И за всю историю у нас не было ни одного проникновения даже через первый рубеж. В чем ошибочность моей парадигмы. Считается, что защититься от внутреннего врага невозможно. Выстроить громоздкую систему внутреннего контроля просто нереально. Вот если захотят, то все равно украдут. И это произошло", – рассказал Греф.

Однако, как отметил глава Сбербанка, сейчас он пересмотрел свою точку зрения. По его словам, в подобных случаях "нужно искать вину в себе".

"Всегда виновато первое лицо во всем. Я считаю, что это моя личная вина", – обратился Греф к премиальным клиентам. Он уточнил, что вина его заключается как минимум в том, что он "пользовался неправильной парадигмой".

Напомним, в начале октября Сбербанк признал утечку данных клиентов. Было установлено, что хищение совершил один из сотрудников банка, который имел к ним доступ. Сам он в ходе допроса пояснил, что хотел продать базу данных.

В связи с инцидентом с заявлением выступил Греф. "Мы сделали серьезные выводы и кардинально усиливаем контроль доступа к работе наших систем сотрудников банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора", – сказал глава Сбербанка.